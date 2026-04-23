Bắt giữ 2 mẹ con dùng axit làm giả gần 1.000 lít “giấm nếp ủ men từ gạo”

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (địa chỉ: tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) kinh doanh nhiều mặt hàng thực phẩm, trong đó có “giấm nếp ủ men từ gạo” được sản xuất với số lượng lớn bất thường, không phù hợp quy trình truyền thống.

Bị can Phạm Thanh Tuấn nhận tống đạt quyết định khởi tố tại cơ quan Công an.

Kiểm tra cơ sở sản xuất giấm của Công ty Tuấn Hằng, lực lượng Công an phát hiện Phạm Thanh Tuấn (SN 1985, trú tổ 2, khu Cẩm Trung 4C, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đang pha loãng axit acetic công nghiệp với nước máy theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước để sản xuất “giấm nếp ủ men từ gạo” giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.794 chai nhựa dán nhãn “giấm nếp ủ men từ gạo” (450ml/chai), tương đương 807,3 lít; 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic công nghiệp, cùng nhiều thiết bị, tem nhãn phục vụ hành vi làm giả sản phẩm.

Tang vật thu giữ trong vụ việc.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Vũ Thị Dung (SN 1963, mẹ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty Tuấn Hằng, đồng thời trực tiếp mua sắm thiết bị, sử dụng axit acetic pha với nước lã để sản xuất giấm giả, hành vi này được thực hiện từ năm 2018.

Trong quá trình Phạm Thanh Tuấn tiếp tục sử dụng axit acetic để sản xuất giấm giả, bà Dung đã tiếp tay, đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm; khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn và Vũ Thị Dung.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân