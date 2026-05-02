Bác sĩ, điều dưỡng tiếp tay làm giả bệnh án: 32 bị can bị khởi tố

Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc đối với Hoàng Văn Huấn - Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội (áo kẻ) - Ảnh: CACC

Ngày 2-5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra ở một số địa phương.

Theo điều tra, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 6 bị can về tội giả mạo trong công tác và 26 bị can về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ, từ năm 2022 đến tháng 9-2025, lợi dụng quy định cho phép người bị kết án tù được tạm hoãn chấp hành án nếu mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, một số người đã thông qua trung gian, trong đó có cả cán bộ cơ quan Nhà nước, để móc nối với Hoàng Văn Huấn (59 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) làm giả bệnh án.

Cụ thể, các bệnh án được làm giả mắc lao phổi nặng độ 4, kháng đa thuốc để hợp thức hóa điều kiện hoãn chấp hành án phạt tù. Mỗi bộ hồ sơ giả có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện, Huấn chỉ đạo Lã Đức Mạnh (31 tuổi, điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Hà Nội) liên hệ, tiếp nhận nhu cầu.

Dù các "người bệnh" không hề điều trị, Huấn vẫn chỉ đạo kỹ thuật viên làm giả kết quả xét nghiệm, đồng thời cùng bác sĩ khoa cấp cứu Đặng Việt Phong (32 tuổi) và Lã Đức Mạnh lập khống hồ sơ bệnh án, phiếu chăm sóc.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can liên quan đến tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức - Ảnh: CACC

Sau đó Hoàng Văn Huấn cấp cho người mua các tài liệu như bản kết luận bệnh tật hoặc bệnh án (bản photo sao y) để làm thủ tục xin hoãn chấp hành án tại các tòa án hoặc cơ quan thi hành án.

Việc này giúp những "người bệnh" giả có được quyết định hoãn chấp hành án phạt tù từ 6-12 tháng. Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu, các bị can tiếp tục làm hồ sơ giả theo thủ đoạn tương tự.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong vụ án trên.

Tác giả: Thu Hương

