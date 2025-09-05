Đầu bếp nổi tiếng hàng đầu thế giới thử một món ăn Việt Nam, thốt lên: “Đây là món ngon nhất tôi từng ăn”

Gordon Ramsay (sinh năm 1966, tại Scotland) là một đầu bếp nổi tiếng thế giới. Ông nổi tiếng không chỉ bởi tài năng nấu nướng xuất chúng mà còn bởi cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn.

Khởi nghiệp từ những căn bếp khắt khe tại Pháp, Ramsay nhanh chóng khẳng định vị thế bằng việc xây dựng hệ thống nhà hàng mang tên mình. Đặc biệt, nhà hàng Restaurant Gordon Ramsay của ông tại London (Anh) đã giữ vững 3 sao Michelin liên tục từ năm 2001 đến nay – một thành tích hiếm có khiến giới ẩm thực nể phục.

Không dừng lại ở đó, Ramsay còn trở thành một ngôi sao truyền hình toàn cầu với loạt chương trình ăn khách như Hell’s Kitchen, Master Chef, Kitchen Nightmares hay Gordon’s Great Escape. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách nấu ăn bán chạy, trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng và là nguồn cảm hứng cho những người trẻ yêu ẩm thực trên khắp thế giới.

Trong một lần đặt chân đến Việt Nam, ông đã có trải nghiệm khó quên với một món ăn dân dã tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Đó là món hủ tiếu.

Tại đây, ông đã thưởng thức một bát hủ tiếu dân dã do một người phụ nữ nấu trên ghe. Chỉ với hương thơm phảng phất của hẹ, rau mùi, húng quế hòa quyện trong nước lèo, món hủ tiếu đã khiến Ramsay vô cùng ngạc nhiên.

Đầu bếp Ramsay không ngần ngại thốt lên rằng: “Bát hủ tiếu này là một món súp ăn cùng với sợi hủ tiếu, thịt lợn nấu chậm thơm ngon tuyệt vời của Việt Nam. Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn”.

Ramsay thậm chí còn so sánh và khẳng định rằng hương vị ấy ngon hơn nhiều so với hương vị của nhà hàng Việt tại London.

Ấn tượng sâu sắc ấy theo Ramsay về tận trường quay Master Chef Mỹ. Trong một tập phát sóng, ông đã đưa hủ tiếu vào thử thách dành cho top 5 thí sinh. Các thí sinh được nếm thử nước dùng và một phần của bát hủ tiếu gốc, sau đó phải tự tái tạo món ăn sao cho chuẩn vị nhất. Không ít đầu bếp trẻ tài năng đã lúng túng, thậm chí muốn bỏ cuộc vì hương vị nước lèo quá tinh tế, chứa nhiều lớp nguyên liệu khó đoán.

Ngay trên sóng truyền hình, Ramsay một lần nữa nhấn mạnh: “Đây là một trong những món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng thuỏng thức, nên hy vọng các bạn đừng làm tôi thất vọng”.

Lời khẳng định của vị đầu bếp lừng danh đã góp phần đưa hủ tiếu Việt Nam lên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ một món ăn dân dã nơi miền Tây sông nước, hủ tiếu trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt, khiến khán giả quốc tế tò mò và khao khát được trải nghiệm.

Hủ tiếu, còn gọi là kuy teav hay phở Phnom Penh, vốn có nguồn gốc từ Campuchia và Trung Quốc. Qua thời gian, người Việt đã biến tấu để phù hợp khẩu vị của người địa phương và tạo nên bản sắc riêng biệt.

Ngày nay, có tới hàng chục phiên bản hủ tiếu khác nhau. Thành phần của món hủ tiếu cũng rất đa dạng, gồm thịt lợn, sườn, lòng, tôm, mực, sủi cảo… Điểm đặc trưng của hủ tiếu là phần nước dùng trong, ngọt tự nhiên từ xương, được làm dậy hương nhờ hành phi, tỏi phi và các loại rau thơm.

Từ trải nghiệm chân thực ở chợ nổi miền Tây, Gordon Ramsay đã giúp hủ tiếu - món ăn bình dị của người Việt - đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Qua con mắt và sự công nhận của một đầu bếp hàng đầu thế giới, hủ tiếu không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là minh chứng cho sự phong phú, tinh tế và độc đáo của ẩm thực Việt Nam.

