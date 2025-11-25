Lẩu 'than thở' món ngon dân dã mê hoặc du khách khi đến miền Tây du lịch

Khi nồi lẩu bày ra bàn, than đã đỏ rực ở giữa, thực khách chỉ cần chan nước dùng vào nồi, các nguyên liệu sẽ từ từ chín mềm. Ăn kèm bún và rau, mỗi miếng đều mang hương vị ngọt thanh, mát lành. Thực khách có thể nhúng từng loại rau củ, thịt, chả, vừa thưởng thức vừa cảm nhận hương vị miền Tây sông nước. Ảnh vntravellive