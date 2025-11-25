Lẩu 'than thở' món ngon dân dã mê hoặc du khách khi đến miền Tây du lịch

Miền Tây không chỉ nổi tiếng với sông nước, mà còn là thiên đường của những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương. Trong số đó, lẩu cù lao còn gọi vui là lẩu thở hay lẩu “than thở” luôn khiến thực khách mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh MIA
Điểm nhấn đặc biệt khiến lẩu cù lao khác biệt là chiếc nồi cù lao. Nồi được làm bằng nhôm hoặc inox, với thiết kế trụ rỗng ở giữa, dùng để chứa than. Ảnh Internet
Nhìn từ trên xuống, trông nồi giống một cù lao nổi giữa sông – vừa dân dã, vừa độc đáo. Vung nồi cũng được khoét lỗ ở giữa, giúp than tỏa nhiệt đều và “thở” – từ đó mà món ăn có tên lẩu thở hay lẩu “than thở”. Ảnh Travel Guide
Than rực cháy giúp nguyên liệu chín đều, giữ được vị ngọt tự nhiên, đồng thời giữ nhiệt lâu, tạo cảm giác thưởng thức kéo dài, ấm áp và trọn vẹn. Ảnh Internet
Khác với nhiều món lẩu khác cần nhiều gia vị, lẩu cù lao miền Tây thiên về hương vị tự nhiên. Nước dùng được ninh từ xương ống, tôm khô, mực khô, vừa trong, vừa ngọt thanh, tạo nền hoàn hảo cho các loại thịt, rau nhúng. Ảnh vntravellive
Các nguyên liệu nhúng lẩu cũng rất đa dạng: tim, gan, dạ dày heo, chả trứng cuộn, bắp cải cuộn thịt, da heo khô, viên thịt bằm… Thêm vào đó, rau củ được xếp trực tiếp trong nồi gồm cà rốt, bắp cải, bông cải, củ cải, ngò… tạo màu sắc bắt mắt, vừa tiện lợi vừa giữ được vị tươi mát. Ảnh Cù lao quán Sóc Trăng
Khi nồi lẩu bày ra bàn, than đã đỏ rực ở giữa, thực khách chỉ cần chan nước dùng vào nồi, các nguyên liệu sẽ từ từ chín mềm. Ăn kèm bún và rau, mỗi miếng đều mang hương vị ngọt thanh, mát lành. Thực khách có thể nhúng từng loại rau củ, thịt, chả, vừa thưởng thức vừa cảm nhận hương vị miền Tây sông nước. Ảnh vntravellive
Chiếc nồi lẩu cù lao không chỉ là món ăn mà còn là trải nghiệm văn hóa. Hương than cháy, mùi nước dùng ngọt thanh và hình ảnh nồi lẩu đầy ắp nguyên liệu gợi nhắc cuộc sống dân dã, tình người miền Tây. Ảnh TapchidulichTPHCM
Lẩu cù lao thường xuất hiện trong các dịp quan trọng như đám hỏi hay lễ gia đình, thể hiện sự hiếu khách và tinh thần đoàn tụ. Ngày nay, món ăn này đã có mặt tại nhiều nhà hàng, khách sạn phục vụ du khách thập phương, giúp họ trải nghiệm văn hóa ẩm thực miền Tây ngay giữa phố thị.
Ẩn sau vẻ giản dị là sự tinh tế trong cách nấu, bài trí và thưởng thức. Từng miếng bún chan nước dùng, từng miếng rau thịt nhúng đều cho thấy tinh thần ẩm thực dân gian, vừa ngon vừa đẹp mắt, khiến thực khách khó lòng quên được hương vị này. Ảnh MIA
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn