Nhịn ăn có thật sự giúp cơ thể thải độc?

Nhịn ăn và những câu hỏi đặt ra

Nhịn ăn từng được xem là phương pháp kiểm soát cân nặng: hạn chế calo, buộc cơ thể đốt mỡ thừa để tạo năng lượng. Nhưng khi gắn với mục tiêu “thải độc”, phương pháp này gây ra nhiều tranh luận. Liệu việc nhịn ăn có thật sự loại bỏ độc tố trong cơ thể, hay chỉ là một lời đồn?

Ăn chay và nhịn ăn: Điểm chung và khác biệt

Chế độ ăn chay, ăn thực dưỡng hiện khá phổ biến và được nhiều nghiên cứu chứng minh có lợi cho sức khỏe: giảm cân, ổn định đường huyết, hạn chế cholesterol xấu, giảm viêm, cải thiện chức năng trao đổi chất.

Nhịn ăn là một trong những cách giảm cân được nhiều người áp dụng, đặc biệt là khi có mong muốn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn

Khác với ăn chay, nhịn ăn hướng đến việc giảm mạnh calo nạp vào. Nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nhịn ăn có kiểm soát, cơ thể sẽ kích hoạt một số enzym giúp gan và các cơ quan thải độc hoạt động hiệu quả hơn. Lượng độc tố đưa vào cơ thể từ thức ăn cũng giảm, tạo điều kiện để cơ thể phục hồi. Tuy nhiên, nhịn ăn quá mức có thể dẫn tới mệt mỏi, suy nhược, thậm chí nguy hiểm cho sức khỏe.

Vai trò của nước trong quá trình thải độc

Các chuyên gia khuyến cáo, trong khi giảm lượng thức ăn, cơ thể dễ sinh cảm giác thèm ăn, đặc biệt ở người thừa cân. Uống đủ nước không chỉ giúp hạn chế cơn đói mà còn hỗ trợ quá trình đào thải độc tố qua đường tiểu, nhờ khả năng trung hòa và vận chuyển các chất cặn bã.

Những lưu ý quan trọng

Thải độc là cả một quá trình lâu dài, không thể chỉ dựa vào nhịn ăn. Một chế độ ăn uống lành mạnh, cân đối mới là nền tảng để cơ thể tự đào thải độc tố. Gan và các cơ quan nội tạng chỉ hoạt động hiệu quả khi được cung cấp đủ dinh dưỡng. Vì vậy, nhịn ăn tuyệt đối không được hiểu là “nhịn hoàn toàn”, mà có thể chỉ là bỏ một bữa, giảm dần lượng calo, hoặc điều chỉnh khẩu phần hợp lý.

Bên cạnh đó, những thói quen như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế chất kích thích, rượu bia, thuốc lá cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và khả năng thải độc.

Chọn phương pháp phù hợp với cơ thể

Mỗi người có thể lựa chọn cách thải độc khác nhau: ăn chay, ăn kiêng, nhịn ăn gián đoạn, hay đơn giản là tăng cường uống nước. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, không ép buộc theo một khuôn mẫu chung. Trước khi áp dụng, người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phương pháp an toàn, phù hợp với thể trạng.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn