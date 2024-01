Nhiều trẻ em ở Nghệ An phải nhập viện vì thời tiết rét đậm, rét hại

Mỗi ngày, Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An thăm khám cho khoảng 600 bệnh nhi.

Sáng 25/1, ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An, rất đông phụ huynh đưa con nhỏ đến khám, điều trị, chủ yếu là trẻ dưới 2 tuổi.

Chị N.T.T (trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) cho biết, con của chị bị ho khò khè, sổ mũi, ngạt mũi nhiều ngày không khỏi nên chị đã đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bé 3 tháng tuổi này đang bị viêm phổi.

Cháu N.T.L (3 tuổi), con chị T.T.T, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, bị ho, sổ mũi, thở khò khè mới điều trị xong, ra viện được một tuần thì thời tiết lại trở lạnh đột ngột, bệnh tái phát nặng. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi cấp.

Từ sáng sớm, sảnh Bệnh viện đã trở nên đông đúc.

Nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh cũng đưa con tới khám. Con chị C.T.P (trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) hơn 2 tháng tuổi, đã nhập viện điều trị nhiều ngày qua với tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn, Trưởng khoa Hô hấp cho biết, mỗi ngày, khoa Hô hấp tiếp nhận khoảng 20-30 bệnh nhi nhập viện. Phần lớn, các cháu mắc các bệnh lý về hô hấp, như: viêm phổi, viêm phổi nặng, viêm phế quản và viêm phổi biến chứng nặng suy hô hấp.

Theo bác sĩ Sơn, nguyên nhân khiến bệnh nhân tăng mạnh là do thời tiết thay đổi đột ngột, khiến cơ thể trẻ không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm dẫn đến việc bị vi-rút, vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh.

"Khoa Hô hấp chỉ có 120 giường bệnh, nhưng do lưu lượng bệnh nhân lớn (khoảng 130-160 bệnh nhân/ngày) nên một số cháu phải nằm ghép giường", bác sĩ Sơn chia sẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Anh Sơn thăm khám cho các bệnh nhi.

Bác sĩ chuyên khoa II Vương Thị Minh Nguyệt, Trưởng khoa Khám bệnh thông tin, trung bình, mỗi ngày Bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 trường hợp đến khám. Các bệnh lý thường gặp về đường hô hấp, viêm mũi dị ứng, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm da, viêm phổi, cúm A, cúm B,…

Rất nhiều trường hợp khi được phụ huynh đưa đến khám thì triệu chứng bệnh đã trở nặng. Trong số này, không ít phụ huynh vì thời tiết lạnh, rét nên đã không đưa con đi bệnh viện khám kịp thời.

Có đến 1/3 số bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An phải nhập viện điều trị nội trú, khiến nhiều phòng điều trị trở nên chật kín.

Trước thời tiết rét đậm, rét hại, các bác sĩ khuyến nghị, bên cạnh việc giữ ấm và tiêm phòng cho trẻ, các bậc cha mẹ cần cho trẻ ăn uống đầy đủ, bổ sung vi chất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ. Đặc biệt, cần đưa trẻ đi khám kịp thời ở các cơ sở y tế.

“Mặc ấm, nhưng không ủ ấm cho trẻ quá mức khiến trẻ toát mồ hôi, ngấm ngược vào người. Tuyệt đối không sử dụng than đá, than tổ ong, than củi để sưởi ấm vì nguy cơ ngộ độc khí CO; đặc biệt trong phòng kín”, bác sĩ Nguyệt nhấn mạnh.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn