Linh hoạt các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi trời giá rét

Chị Nguyễn Lê Phương ở Đại Kim, quận Hoàng Mai cho biết, dù trời rét đậm dưới 10 độ C, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học nhưng do công việc bận rộn nên chị vẫn gửi con đến trường.

Tại Trường Mầm non Hoa Sữa, nơi con chị học, để bảo đảm sức khỏe học sinh, nhà trường đã tăng cường nhiều biện pháp chống rét. 100% các lớp học đều có xốp trải nền, có bình nóng lạnh, có cây nước ấm. Việc đón trẻ buổi sáng cũng được điều chỉnh muộn hơn. Các cô giáo có nhiệm vụ đến sớm, bật điều hòa và chuẩn bị nước ấm, khăn ấm để sẵn sàng đón trẻ. Trong giờ ngủ trưa, các giáo viên được phân công trực để theo dõi tình hình, kịp thời đắp chăn cho trẻ. Thực đơn trong ngày cũng được nhà trường điều chỉnh phù hợp với thời tiết giá rét. Do đó, chị và các phụ huynh đều yên tâm cho con tới trường.

Ảnh minh họa.

Chị Nguyễn Thanh Thảo ở Văn quán, quận Hà Đông cho biết: Tại Trường Tiểu học Văn Yên, quận Hà Đông, trong buổi sáng ngày 24/1, có khoảng 90% học sinh tới lớp. Để tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh, nhà trường đã điều chỉnh thời gian vào học buổi sáng muộn hơn 30 phút, giờ tan học buổi chiều sớm hơn 30 phút để các con ra về không quá lạnh. Các lớp học đều có điều hòa hai chiều, bếp ăn bán trú được nấu tại trường bảo đảm dinh dưỡng, nóng sốt. Bên cạnh việc linh hoạt điều chỉnh giờ đưa đón, tăng cường các giải pháp chống rét nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh tới trường, một số trường trên địa bàn Hà Nội cũng đã chủ động cho học sinh chuyển sang học trực tuyến.

Sau thông tin dự báo thời tiết lúc 6h sáng trên chương trình Chào buổi sáng, kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam sáng 24/1, Trường Tiểu học Trung Văn và Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm đã thông báo tới phụ huynh tiếp tục cho học sinh nghỉ ở nhà và tham gia học trực tuyến, thời gian học cũng được lùi lại bắt đầu từ 8h30 để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Ở khối THCS, theo quy định dưới 7 độ C học sinh mới được nghỉ học nên trong những ngày này, học sinh vẫn tới lớp học tập bình thường. Tuy nhiên, các trường học trên địa bàn thành phố đều tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh; không yêu cầu học sinh phải mặc đồng phục đúng quy định trong những ngày giá rét; tạm dừng các hoạt động ngoài trời.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong hai ngày rét đậm, công tác tổ chức dạy học của các trường học trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định. Các trường mầm non, tiểu học đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường trên tinh thần linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh học sinh, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán, hầu hết cha mẹ học sinh đều bận rộn.

Trong ngày 24/1, toàn thành phố có gần 130.000 trẻ mầm non đi học, chiếm khoảng 30% trong tổng số trẻ. Quận Thanh Xuân có tỷ lệ trẻ mầm non đến trường đông nhất với 53%; tiếp đến là quận Hà Đông với hơn 48%; quận Cầu Giấy có 47,7% số trẻ mầm non đến trường; tỷ lệ trẻ đến trường của quận Nam Từ Liêm chiếm 46%; tỷ lệ trẻ mầm non đến trường của huyện Hoài Đức chiếm gần 44%; quận Hoàng Mai 40%; quận Bắc Từ Liêm 37%.

Theo dự báo, thời tiết khu vực Hà Nội trong vài ngày tới vẫn có thể rét đậm, rét hại. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học theo tinh thần linh hoạt, bảo đảm thuận lợi cho gia đình học sinh; tuyệt đối không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục; không tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Tác giả: Hùng Quân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân