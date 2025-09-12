Nhiều sinh viên Đại học Huế nhập viện sau giờ ăn sáng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

Năm sinh viên nhập viện sau giờ ăn sáng tại Trung tâm.

Sau giờ ăn sáng, có 5 sinh viên xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt mỏi… và được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Thủy để điều trị. Một trong 5 em này đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên do những dấu hiệu bệnh lý phức tạp hơn. Các sinh viên này đang tham gia học tập nội trú tại trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, cho biết: "Chúng tôi đã cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm tình hình sức khỏe của các em. Trước mắt, sự an toàn của sinh viên phải được đặt lên hàng đầu. Đại học Huế sẽ làm việc với Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc".

Theo nhà trường, việc ăn ở, sinh hoạt của sinh viên trong thời gian học tập tại trung tâm do bộ phận hậu cần của đơn vị này phụ trách, tương tự môi trường quân đội.

Tác giả: Quang Tiến

Nguồn tin: nhandan.vn