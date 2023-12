Nữ sinh viên Đại học Hoa Sen đánh bạn tại lớp, đòi đuổi việc giảng viên

Trường đại học Hoa Sen buộc thôi học sinh viên đánh bạn ngay tại lớp học - Ảnh: HSU

Cho rằng nhóm khác "ăn cắp" nội dung bài thuyết trình của mình, giảng viên thờ ơ nên nữ sinh viên P.N.C.V. (sinh năm 1997, sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang, Trường đại học Hoa Sen) đánh bạn ngay trong lớp học.

Sau đó sinh viên này còn yêu cầu phòng đào tạo báo hiệu trưởng đuổi việc giảng viên.

Ngày 1-12, Trường đại học Hoa Sen đã làm việc, nghe các bên liên quan trình bày sự việc và quyết định buộc thôi học nữ sinh viên này.

Buộc thôi học nữ sinh viên năm nhất 26 tuổi đánh bạn tại lớp

Sự việc diễn ra ngày 28-11 tại buổi thuyết trình trong giờ học pháp luật đại cương. V. cho rằng nhóm khác ăn cắp slide của mình và tố với giảng viên yêu cầu giải quyết. Sau đó V. mời phòng đào tạo lên lớp phản ảnh sự việc ăn cắp chất xám và yêu cầu báo hiệu trưởng đuổi việc giảng viên.

Khi giảng viên vẫn cho nhóm sinh viên bị tố ăn cắp chất xám tiếp tục trình bày, V. có lời lẽ không phù hợp với giảng viên nên một số sinh viên, trong đó có nữ sinh viên T.K.K. lên tiếng bảo vệ giảng viên.

V. lao vào đánh K. ngay tại lớp. Lý giải việc đánh K., trong buổi làm việc ngày 1-12, V. nói: "Giảng viên ghét em, nói chuyện trống rỗng. Lúc đó bạn K. 'ảo tưởng sức mạnh' nên em đến tát K.. Bạn T. đến can ngăn em tát luôn".

Là người bị đánh, K. kể lại: "Với cương vị sinh viên giao tiếp với giảng viên, bọn em bức xúc vì bạn V. ứng xử không đúng mực với giảng viên nên đã phản ứng. Vì thế, bạn đã lao đến đánh em".

Theo biên bản họp ngày 1-12, tại cuộc họp, V. cho biết mình không chấp nhận giảng viên giao bài vào đầu giờ học vì đây là điều không hợp lý. V. không đồng ý với nội dung câu hỏi của giảng viên, cho rằng giảng viên không tôn trọng sinh viên, hay cắt ngang câu của V.. Câu nói của giảng viên có hàm ý ghét sinh viên có thân hình mập. Sau khi V. phản ảnh về nhóm thì giảng viên có thái độ thờ ơ.

Phản hồi ý kiến của V., bà T.N.N.T. - giảng viên môn pháp luật đại cương - cho rằng "giảng viên giao bài tập trước lớp, hôm đó V. cũng tham gia, cô cũng up bài lên e-learning nên em không thể nói là không biết cô giao bài tập, cô gây khó khăn cho em.

Cô giao bài trước để các bạn chủ động tìm hiểu, không giống với phương pháp học cấp 3. Trước hôm thuyết trình cô có trao đổi với em 35 phút để hướng dẫn em cách làm video, hướng dẫn em cách giải quyết vấn đề".

Liên quan đến tố cáo sile trình bày của các bạn trong lớp ăn cắp chất xám của V., cô T. cho rằng vì chưa có đủ căn cứ nên cô vẫn cho sinh viên tiếp tục trình bày, sau đó mới giải quyết chuyện có hay không chuyện "ăn cắp chất xám".

Trong khi đó, hai sinh viên bị đánh là K. và T. cho rằng giảng viên có phương pháp dạy hiệu quả và ân cần với sinh viên.

Buộc thôi học sinh viên đánh bạn Liên quan vụ việc này, bà Đặng Thị Huệ - trưởng bộ phận giáo vụ của phòng đào tạo - cho rằng tất cả sinh viên, giảng viên khi bước vào trường phải chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường. Trường luôn quan tâm đến sinh viên bằng việc xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng giảng dạy của trường. Vì vậy, sinh viên cũng phải tuân thủ quy định của nhà trường. Ông Lê Thái Huy - giám đốc Trung tâm Truyền thông - Trải nghiệm việc làm sinh viên Trường đại học Hoa Sen - cho biết sinh viên V. đã vi phạm quy chế người học của nhà trường. Với hành vi không chuẩn mực khi giao tiếp với giảng viên bộ môn, đánh bạn trong giờ học, trường sẽ xử lý sinh viên theo quy chế người học ở mức cao nhất. Trường đã có quyết định buộc thôi học đối với sinh viên V.. Sinh viên quay và đăng clip V. đánh bạn trong lớp lên mạng xã hội bị khiển trách. Trước đó, trung tâm có gọi cho phụ huynh V. thông tin sự việc và mời tham gia họp nhưng do phụ huynh ở xa nên không dự họp được và đồng ý với kết quả xử lý kỷ luật trường đề xuất là buộc thôi học.

Tác giả: MINH GIẢNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ