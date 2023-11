Nhiều người bỏ chạy khi động đất làm rung chuyển tòa nhà ở Thái Lan

Your browser does not support the video tag.

Đoạn phim từ camera an ninh của một của hàng ghi lại cảnh đám đông nhân viên hoảng sợ chạy ra khỏi tòa nhà ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan ngày 17/11, sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực này.

Sự cố xảy ra vào lúc 8h37 sáng theo giờ địa phương và có tâm chấn gần tỉnh Keng Tung, thuộc bang Shan của Myanmar, ở độ sâu 9 km dưới lòng đất, theo thông tin từ Phòng Giám sát Động đất, Cục Khí tượng Thái Lan.

Những người dân ở các tỉnh phía bắc Thái Lan như Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Nan và thủ đô Bangkok đều cảm nhận được cơn động đất này.

Nhiều người dân mô tả cảm giác rung chuyển nhà cửa, chai lọ trên kệ cửa hàng tạp hóa đổ xuống và thậm chí có trường học phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Tính đến thời điểm này, chưa có thông tin về thiệt hại nghiêm trọng hoặc về thương vong. Các nhà chức trách đang tiến hành khảo sát để đánh giá mức độ tổn thất và xác định những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn