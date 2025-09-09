Nhiều mẫu ô tô mới sắp có mặt tại thị trường Việt Nam

Dù nửa đầu tháng 9/2025 bị vướng vào tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch), nhưng việc này không làm chùn kế hoạch tung ra các mẫu xe ô tô mới của một số thương hiệu tên tuổi đã có thâm niên trong thị trường, nhằm thu hút người tiêu dùng Việt ngay đầu giai đoạn cao điểm cuối năm. Vì vậy, nhiều mẫu xe mới dưới đây dự kiến sẽ vẫn được ra mắt trong tháng 9 này.

1. Skoda Slavia

Sau mẫu B-SUV Skoda Kushaq đã được ra mắt vào cuối tháng 6, mẫu sedan hạng B Skoda Slavia dự kiến sẽ được diện kiến thị trường Việt Nam trong tháng 9 này. Skoda Slavia được định vị ở phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage, KIA Soluto...

Giá bán chính thức của Skoda Slavia tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo thông tin từ đại lý, giá tạm tính cho bản tiêu chuẩn dưới 500 triệu đồng, còn bản cao cấp nhất dưới 600 triệu đồng. Skoda Slavia sẽ cạnh tranh với các tên tuổi như Toyota Vios hay Honda City tại Việt Nam.

Skoda Slavia có thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.541 x 1.752 x 1.507mm, chiều dài cơ sở 2.651mm. Khoảng sáng gầm xe 179mm lớn nhất phân khúc.

Mẫu xe này sẽ có các phiên bản bao gồm Active, Ambition, Style và Style có cửa sổ trời. Mỗi phiên bản của Slavia đều được trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm tương tự mẫu SUV Kushaq, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, tùy phiên bản. Đối với phiên bản số tự động sẽ có thêm lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng. Dự kiến, bản cao cấp nhất có một số điểm nổi bật như đèn chiếu sáng LED, màn hình 8 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế trước chỉnh điện, cửa sổ trời.

2. Kia Sorento bản nâng cấp

KIA Sorento facelift (bản nâng cấp) nhiều lần bị bắt gặp khi kiểm tra khí thải tại Hà Nội. Mẫu xe này được nhiều đại lý nhận cọc từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa ra mắt. Sorento mới đang được lắp ráp tại nhà máy của THACO ở Chu Lai và sẵn sàng ra mắt trong tháng 9 tới.

Ngoại thất của Kia Sorento 2025 nổi bật với diện mạo khỏe khoắn và góc cạnh, bao gồm lưới tản nhiệt mũi hổ biểu tượng, cụm đèn pha LED sắc sảo (được trang bị cho các phiên bản cao cấp), cùng các đường gân dập nổi tạo cảm giác thể thao dọc thân xe tương tự như mẫu KIA Carnival. Phần đuôi xe gây ấn tượng với đèn hậu LED đặt dọc độc đáo và cản sau cứng cáp, trong khi mâm xe có thiết kế mới, sắc sảo hơn.

Ngoài ra tay nắm cửa và gương chiếu hậu (tích hợp xi nhan, chỉnh/gập điện) được thiết kế hai tông màu hoặc cùng màu xe, tăng tính thẩm mỹ hơn so với phiên bản trước. Bộ mâm hợp kim 18 hoặc 19 inch với thiết kế mới, tạo hình lưỡi rìu, phay sáng hai màu cũng giúp cho dáng vẻ xe được sắc sảo hơn.

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời, nhiều khả năng Sorento 2025 sẽ tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ như phiên bản hiện hành. Hiện tại, Sorento đang được THACO-KIA phân phối tại Việt Nam với 10 phiên bản, đi kèm 3 lựa chọn động cơ gồm: máy dầu 2.2L, máy xăng 2.5L, và hybrid 1.6L (gồm 2 bản HEV và 2 bản plug-in hybrid PHEV). Giá bán lẻ đề xuất dao động từ 954 triệu đến 1,399 tỷ đồng.

3. Mitsubishi Xpander bản nâng cấp 2025

Lô xe Mitsubishi Xpander bản nâng cấp lần hai đã bị bắt gặp vào cuối tháng 8 khi đang được vận chuyển trên đường phố Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, Xpander bản nâng cấp 2025 có thể ra mắt trong tháng 9 này.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross là những mẫu xe được nâng cấp cho năm 2025, tập trung chủ yếu vào việc cải tiến thiết kế ngoại thất, bổ sung tiện nghi và trang bị an toàn hơn cho nội thất, bao gồm màn hình giải trí lớn hơn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, phanh tay điện tử và hệ thống treo cải tiến. Xpander dùng lưới tản nhiệt đơn giản hơn với khe hút gió dọc bên dưới, đèn sương mù LED cải tiến, giữ nguyên cụm đèn chiếu sáng, đèn ban ngày, mâm hợp kim 17 inch đổi thiết kế và cản sau tinh chỉnh nhẹ.

Bản nâng cấp của Mitsubishi Xpander từng được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Indonesia. (Ảnh: Mitsubishi)

Tại thị trường Thái Lan, khoang nội thất của Xpander mới được nâng cấp rõ rệt. Bản tiêu chuẩn dùng màn hình 7 inch, bản giữa 8 inch và bản cao nhất 10 inch trung tâm, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ nay thay bằng màn 8 inch giống Xforce. Xe vẫn được trang bị động cơ 1.5L nhưng có cải tiến về hệ thống treo và phanh, đồng thời tăng khoảng sáng gầm.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 có thể được xem là mẫu xe phù hợp với các gia đình hoặc người dùng có nhu cầu về một chiếc xe MPV có thiết kế nội thất sang trọng và khả năng vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình.

4. Suzuki Fronx - mẫu crossover chiến lược

Fronx được coi là mẫu crossover chiến lược của Suzuki, theo thông tin thì mẫu xe này dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào cuối tháng 9 này. Fronx được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu hatchback ăn khách Suzuki Baleno - cái tên từng đạt doanh số ấn tượng tại thị trường Ấn Độ.

Suzuki Fronx 2025 là một mẫu crossover cỡ nhỏ với thiết kế SUV lai coupe thể thao và kích thước nhỏ gọn phù hợp di chuyển đô thị. Xe được nhập khẩu từ Indonesia và cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize, Kia Sonet. Fronx sở hữu nhiều trang bị hiện đại như màn hình 9 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây và gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS trên bản cao cấp. Bên cạnh đó hệ thống an toàn được trang bị cân bằng điện tử (ESP), camera lùi, và cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Kích thước tổng thể là 3.995 x 1.765 x 1.550 mm, với chiều dài cơ sở 2.520 mm, cho bán kính quay đầu chỉ 4,8 mét, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Tại thị trường Việt Nam, Fronx được định vị ở phân khúc xe đa dụng cỡ A, cạnh tranh các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue và mẫu xe điện đắt khách của VinFast là VF 5. Fronx dự kiến sẽ có hai tùy chọn động cơ: một bản 1.0L tăng áp tích hợp hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) và một bản 1.2L hút khí tự nhiên. Giá của Fronx tại Việt dự kiến có thể dao động từ 450-500 triệu đồng.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV