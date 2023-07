Nhiều hoạt động ý nghĩa của Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Một số hình ảnh chiến dịch hành quân xanh

Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò; Chương trình thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An (phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò); Trao tặng 150 bộ quần áo, “Bữa cơm tri ân” các bác thương binh; thu nhận và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho cán bộ, nhân viên và các bác thương bệnh binh nhẹ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc); Chương trình “Bát cháo tình thương” tặng các bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Nghệ An.

Tặng quà cho các bác thương, bệnh binh

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho các bác thương, bệnh binh

Tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân” cho các bác thương, bệnh binh

Đây là chuỗi hoạt động nhằm tri ân và tôn vinh những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn Đoàn và xã hội về các hoạt động trong Chiến dịch Hành quân xanh năm 2023 của đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An, tạo động lực hoàn thành các chỉ tiêu chiến dịch đã đề ra. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên tuổi trẻ Công an Nghệ An phát huy truyền thống, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo.

Tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” cho các bệnh nhân

Tác giả: Minh Khôi - Quỳnh Trang

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn