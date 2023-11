Nhiều công nhân công ty bột đá ở Nghệ An bị bụi phổi: Bệnh nhân thứ 6 tử vong

Chiều 28/11, theo tin từ UBND xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), anh Hoàng Văn S. (SN 1976, trú tại xã Nghi Hưng) là công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đã qua đời sau hơn 1 năm điều trị bệnh bụi phổi.

Anh S. là công nhân thứ 6 của Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc) tử vong do bụi phổi.

5 công nhân tử vong trước đó cũng do bụi phổi là anh Trần Hữu Q (SN 1985, trú xóm 2, xã Nghi Hưng), anh Trần Trọng T (SN 1974, trú xóm 2, xã Nghi Phương), anh Phạm Quang S (SN 1995, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), anh Trần Ngọc H (SN 1978, trú xóm 2, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) và anh Hồ Đức H (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ngoài ra, nhiều công nhân khác mắc bụi phổi đang được điều trị.

Công nhân Công ty TNHH Châu Tiến làm việc trong môi trường ô nhiễm.

Trước đó, trả lời VTC News, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã làm việc với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An; Sở Tài nguyên và Môi trường; Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và UBND huyện Nghi Lộc.

"Sau khi được các sở, ngành và UBND huyện Nghi Lộc thống nhất, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã tham mưu UBND tỉnh Nghệ An thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến.

Đoàn kiểm tra đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình để giải quyết vấn đề phát sinh tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Hiện, Sở Y tế đang tổ chức điều tra bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã tử vong nhằm đảm bảo quyền lợi cho thân nhân có người lao động tử vong. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động và các chế độ, chính sách của BHXH cho thân nhân người lao động nhằm phần nào chia sẻ những mất mát của các gia đình có người lao động tử vong", đại diện BQL Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chia sẻ.

Hôm 15/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Châu Tiến với số tiền hơn 110 triệu đồng do hàng loạt sai phạm.

Cụ thể, Công ty TNHH Châu Tiến bị xử phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động. Tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần, trong khoảng thời gian từ năm 2017 tới 2022.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xử phạt doanh nghiệp này 56 triệu đồng vì không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ năm 2017 tới 2022.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện ra hàng loạt tồn tại, hạn chế ở công ty này trong việc chấp hành pháp luật về môi trường.

Cụ thể, chưa lập hồ sơ báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép. Hơi axit phát tán trong nhà xưởng làm ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động. Tại khu vực nghiền tinh, bụi mịn silic phát tán rất nhiều làm ảnh hưởng tới môi trường làm việc và sức khỏe.

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: vtc.vn