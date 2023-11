Vụ 5 công nhân chết vì bụi phổi: Điều tra bệnh nghề nghiệp

Các bác sĩ khám sức khỏe cho các công nhân Công ty Châu Tiến để xác định bệnh bụi phổi - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều tối 8-11, ông Thái Đình Lâm - phó giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An - cho biết trong hôm nay, đoàn điều tra bệnh nghề nghiệp do Sở Y tế Nghệ An thành lập đã tổ chức khám sức khỏe, điều tra bệnh nghề nghiệp cho các công nhân đã và đang làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Đây là công ty có 14 người mắc bụi phổi silic và các bệnh liên quan đến phổi, trong đó đến nay có 5 người đã tử vong. Tham gia cùng đoàn điều tra còn có đại diện của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế.

Theo ông Lâm, trong ngày đầu tiên đoàn đã thăm khám, chụp phim cho các công nhân.

Trong trường hợp kết quả chụp phim phát hiện mắc bụi phổi, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp và gửi phim ra cho Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường để hội đồng chuyên môn đánh giá các bước tiếp theo nhằm xác nhận bệnh nghề nghiệp cho các công nhân.

Khi đã xác định được bệnh nghề nghiệp thì hội đồng giám định y khoa sẽ giám định mức suy giảm khả năng lao động, từ đó có căn cứ hỗ trợ cho các công nhân.

Phim chụp phổi của một công nhân nghi mắc bụi phổi - Ảnh: DOÃN HÒA

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho hay một công dân trên địa bàn xã này vừa mới tử vong do mắc bụi phổi là ông T.N.H. (45 tuổi, ngụ xóm 2, xã Nghi Hưng).

Ông H. từng làm việc tại Công ty Châu Tiến từ tháng 4-2018 đến tháng 9-2022, bị bụi phổi biến chứng sang lao, nhập viện điều trị nhiều lần. Sau thời gian điều trị ở Bệnh viện Phổi Nghệ An, ông H. bị hôn mê sâu, được đưa về nhà và qua đời sau đó.

Như vậy, đến nay có 5 người quê huyện Nghi Lộc và Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) tử vong do bụi phổi, có lịch sử từng làm việc tại Công ty Châu Tiến.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành Nghệ An đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về các vi phạm về an toàn lao động, quan trắc môi trường xảy ra tại Công ty Châu Tiến.

Kết quả phân tích của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cho thấy hàm lượng silic tự do trong nguyên liệu và thành phẩm cao trên 99%.

Sau đó, giữa tháng 9-2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt Công ty Châu Tiến hơn 110 triệu đồng.

Công ty TNHH Châu Tiến được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2005 tại khu A, Khu công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Công ty này có tổng mức đầu tư đăng ký 280 tỉ đồng, chuyên sản xuất kinh doanh là sản xuất bột đá; diện tích sử dụng đất hơn 40.100m2, số lao động làm việc là 33 người.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ