Nhậu say tự lao xe máy xuống kênh tử vong

Ngày 21/8, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ bàn giao N.V.V (SN 1983, ngụ Cần Giuộc, Long An) cho người nhà đem về an táng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường 19/5, đến đoạn thuộc ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước thì phát hiện chiếc xe gắn máy BKS 62M-825.38 nằm dưới mé kênh nên tò mò đến xem.

Nạn nhân và xe máy được đưa từ dưới kênh lên bờ.

Tại đây mọi người hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong dưới nước nên báo với Công an. Tại hiện trường nạn nhân được xác định là ông V.

Công an phát hiện một số dấu vết cho thấy ông V điều khiển xe máy đã tự lao xuống kênh và tử vong.

Công an huyện Cần Đước đã trục vớt chiếc xe gắn máy đồng thời liên hệ với gia đình để hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể ông V cho gia đình…

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn