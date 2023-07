Ngăn bạn nhậu say xỉn gây án, trở thành kẻ giết người

Theo cáo trạng, trưa 29/9/2021, anh Diệp Văn Thắng và một số người cùng xóm trọ (khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của Thắng, trong đó có Lê Văn Thành và một người tên Nhân.

Bị cáo Lê Văn Thành tại điểm cầu trại giam.

Trong lúc ăn uống, giữa Thắng và Nhân xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau, nên mọi người bỏ về. Chưa hết giận, khoảng 15h cùng ngày, Thắng cầm dao Thái Lan đuổi đánh Nhân. Đúng lúc đó, Thành từ phòng trọ kế bên đi ra, thấy vậy liền khống chế, tước dao trên tay Thắng.

Thắng dùng chân đạp vào vùng bụng và chân của Thành. Tức giận, Thành ôm đối thủ đẩy vào phòng, rồi đi lấy 1 cây xà beng, sau đó quay lại dùng cây xà beng đánh 1 cái vào vùng trán của nạn nhân. Người dân trong khu trọ xúm lại can ngăn và đưa Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ khu nhà trọ đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 trình báo.

Công an phường An Phú Đông đã đưa Lê Văn Thành về trụ sở lập hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận 12 xử lý.

Qua giám định, Thắng bị chấn thương vùng trán gây nguy hiểm đến tính mạng, tỷ lệ tổn thương là 35%.

Tại CQĐT, Lê Văn Thành đã khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa trực tuyến, bị cáo cũng thừa nhận hành vi nhưng cho rằng chỉ vì can ngăn nạn nhân đánh nhau mà bị Thắng đạp, đánh trả, nên mới có hành động như vậy. Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị hại đồng thời xin HĐXX xem xét, khoan hồng cho bị cáo khi lượng hình.

