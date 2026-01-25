Người đàn ông nhặt được bao tải chứa 1 tỉ đồng ở lối vào cao tốc

Anh Huấn trao trả lại số tiền 1 tỉ đồng mà chị Vân đánh rơi trên lối vào cao tốc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mạng xã hội ngày 24-1 lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông nhặt được một bao tải, bên trong chứa khoảng 1 tỉ đồng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Văn Huấn (sinh năm 1986) xác nhận anh là người trong đoạn clip trên.

Anh Huấn kể vào trưa 23-1, anh cùng 2 người khác đi ô tô trên cao tốc hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Khi vừa qua trạm thu phí Liêm Tuyền để nhập làn vào cao tốc, anh phát hiện một bao tải trắng rơi giữa đường. Sau đó, chiếc xe được đỗ lại và anh quay lại kiểm tra.

Người đàn ông cho biết bên trong bao tải là nhiều cọc tiền 50.000 đồng rất mới. Sau đó khoảng 30 phút, một phụ nữ đăng tải bài viết trên nhóm cộng đồng về giao thông, cho biết đầy đủ thông tin trùng khớp về số tiền, chủng loại và vị trí rơi tiền.

Anh Huấn biết được người rơi tiền là chị Vân (sinh năm 1994). Họ sau đó hẹn gặp tại gần nhà riêng của anh Huấn tại xã Tiên Lục - tỉnh Bắc Ninh (huyện Lạng Giang - Bắc Giang cũ).

Sau khi làm các thủ tục xác nhận, viết giấy cam kết và giấy tờ tùy thân, trước sự chứng kiến của nhiều người, số tiền được trao trả đầy đủ cho chị Vân.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đoạn đường trong clip hoàn toàn trùng khớp với nút giao Liêm Tuyền - Ảnh: Google Maps

Chị Vân cho biết vào trưa cùng ngày, chị chở theo khoảng 6 bao tải tiền (gồm chủng loại 10.000, 20.000 và 50.000 đồng) trên ô tô bán tải.

Khi chiếc xe vừa qua khỏi trạm thu phí thì nắp xe bán tải bung ra, khiến 1 bao tải chứa 50.000 đồng rơi xuống đường. "Bên trong có khoảng 1 tỉ đồng", chị nói và cho biết thời điểm đó đã biết tiền bị rơi nhưng không thể quay lại do đã nhập làn vào cao tốc được một đoạn.

Ngay sau đó, người phụ nữ đăng bài lên nhóm cộng đồng, với hy vọng có người nhặt được để xin lại. Ngay sau khi được anh Huấn liên hệ, chị đã lập tức xóa bài đăng do lo ngại nhiều người bình luận, cho rằng đây chỉ là việc "tạo content".

"Số tiền trên tôi đang đi rút về để trả lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết sắp tới. Tôi làm trong lĩnh vực ô tô, hoàn toàn không có chuyện cố ý như nhiều người đồn đoán", chị khẳng định.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận đầu giờ chiều 23-1, một chiếc xe bán tải đánh rơi bao tải màu trắng ra đường, ngay lối vào cao tốc.

Sau đó chừng 5 phút, một chiếc xe đi sau nhặt được bao tải này đồng thời xin camera của đơn vị vận hành tuyến đường để xác định biển số của ô tô đánh rơi.

Trong khi đó, thượng tá Quách Văn Hưng - Trưởng Công an xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh (nơi anh Huấn - người nhặt được tiền sinh sống), cho biết địa phương đã xác minh vụ việc công dân trên địa bàn nhặt được số tiền lớn trong quá trình lưu thông trên cao tốc và đã trao trả cho người đánh rơi.

Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và khu dân cư đã trực tiếp xác minh đây là sự việc có thật của công dân xã. Thời điểm trao trả tiền cho chị Vân, anh Huấn đã kiểm tra đầy đủ các thông tin kèm dữ liệu camera trên tuyến để đảm bảo đúng người.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ