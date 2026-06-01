Cựu Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2 bị phạt 15 năm tù

Bị cáo Nguyễn Đan Quế và các đồng phạm tại phiên tòa - Ảnh: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn Đan Quế, sinh năm 1980; Nguyễn Tiến Toàn, sinh năm 1981; Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1980 và Đoàn Trung Hiếu, sinh năm 1982, cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh, về tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Toàn gặp Quế, Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2, để bàn việc cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp.

Cả hai thống nhất mức chi ngoài hợp đồng là 50.000 đồng/tấn hàng hóa.

Từ tháng 7-2020 đến ngày 30-11-2024, Toàn đã bán cho Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 2 trên 58.000 tấn than và sản phẩm ngoài than với tổng giá trị hơn 33 tỉ đồng trước thuế và 45 lần chuyển khoản cho Quế với số tiền hơn 2,54 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng xác định, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Toàn và Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng của Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM, với giá trị ghi trên hóa đơn hơn 71,7 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội “nhận hối lộ”; Nguyễn Tiến Toàn 11 năm tù về tội “đưa hối lộ” và “mua bán trái phép hóa đơn”; Nguyễn Thị Ngọc 15 tháng tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Riêng Đoàn Trung Hiếu bị phạt 200 triệu đồng về tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Nguồn tin: tuoitre.vn