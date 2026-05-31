Đâm thiếu niên 14 tuổi tử vong vì nhờ lấy sạc điện thoại nhưng không trả lời

Theo Công an nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ đối tượng Kpuih Hoem (SN 2005, trú làng Anéh, xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết một thiếu niên 14 tuổi.

Kpuih Hoem tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/5, Kpuih Hoem cùng Kpuih Hiếu (SN 2005) và Kpuih Cường (SN 2012, cùng trú làng Anéh, xã Ia Pia) đến nhà bà Kpuih Klah trong làng để phụ giúp việc nhà rồi ngồi uống rượu cùng một số thanh niên khác.

Trong lúc nhậu, Cường uống một lon bia rồi đi chơi quanh khu vực nhà bà Klah, không tiếp tục tham gia cuộc nhậu. Đến khoảng 19h15 cùng ngày, khi Cường đang ngồi trên xe máy dựng cạnh nơi nhậu thì Hoem cầm theo một con dao bầu với ý định mang về nhà giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Thông tin thêm trên tờ Dân trí, lúc đi ngang qua chỗ Cường, Hoem nhờ lấy cục sạc điện thoại nhưng không thấy trả lời nên bực tức, rút dao đâm trúng vùng lưng nạn nhân. Bị đâm, Cường bỏ chạy được khoảng 8m thì gục ngã trước cửa bếp nhà bà Klah và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoem bỏ chạy ra ngoài, vứt con dao tại gốc cây gần bể nước nhà bà Klah rồi quay lại hiện trường thì bị Kpuih Hiếu giữ lại và báo lực lượng công an. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Ia Pia phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, bắt giữ đối tượng và thu giữ hung khí gây án.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do vết thương thấu ngực vùng lưng phải, làm thủng phổi phải, gây mất máu cấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn