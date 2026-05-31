Người đàn ông tử vong trước cửa nhà sau cuộc gọi bí ẩn lúc gần sáng

Thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, Công an phường Diên Hồng nhận được tin trước một căn nhà trên đường Wừu, phường Diên Hồng, có một người đàn ông nằm bất tỉnh, có dấu hiêu đã tử vong,

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin ban đầu.

Nạn nhân tử vong ngay thềm nhà mình. Ảnh Hà Chính

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, vào khoảng 04h47' cùng ngày, ông N.V. L. (SN 1964), trú tại Tổ 9, la Kring, phường Diên Hồng có nhận được điện thoại của nạn nhân.

Do không nghe rõ nạn nhân nói gì nên ông L. vội vã đi qua nhà ông Th. xem chuyện gì xảy ra. Khi đến nhà thì phát hiện ông Th. nằm bất tỉnh ngay trước thềm nhà. Phát hiện người này còn ấm nên đã lật ngửa người để sơ cứu nhưng ông Th. không còn thở nên ông L. đã báo cho cơ quan Công an.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quỳnh Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn