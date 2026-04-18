Trước trận Thanh Hoá vs SLNA: Bên ni Nghệ ngó sang bên nớ xứ Thanh

Ở lượt đi trên sân Vinh, SLNA (áo vàng) đã thua 0-1 trước Thanh Hoá

SLNA đã là một thương hiệu, là một biểu tượng với bóng đá Việt Nam, gợi lên niềm tự hào của người xứ Nghệ. Còn Thanh Hoá đi sau nhưng cũng từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ V.League.

Chỉ có một điều, người ta có cảm giác rằng, khi SLNA vượng thì Thanh Hoá lại không được tốt, và ngược lại, như một vòng xoáy định mệnh. Mùa giải năm nay, cả xứ Thanh và xứ Nghệ đều gặp những biến cố, làm dày thêm nỗi lo lắng. Tất nhiên, tài chính vẫn là câu chuyện thời sự dai dẳng của bóng đá ở hai địa phương này.

Thanh Hoá đã lao đao với chuyện cơm áo, chật vật trong từng bước đi. Như người ta nói, họ đã phải chiến đấu với niềm tin, với sự yêu thương của các CĐV, như bấu víu vào một nguồn sáng cuối cùng. SLNA không đến mức tệ như vậy, nhưng trên mặt trận V.League, họ gặp khó khăn và bị gọi tên trong danh sách ứng viên xuống hạng Nhất, điều khiến các CĐV xứ Nghệ nhói lòng. Vừa rồi, những thông tin không mấy tốt lành từ nhà tài trợ tràn ngập trên các mặt báo, mạng xã hội, lại khiến những người yêu Sông Lam thêm phần thấp thỏm.

Nếu đánh bại Thanh Hoá, SLNA sẽ có nhiều hơn cơ hội trụ hạng

Chuyện thế nào chỉ người trong cuộc mới rõ, còn trước mắt, SLNA đang thể hiện một bộ mặt tích cực hơn khi đánh bại SHB.ĐN và trước đó là trận hoà trước Thể Công Viettel, như một nỗ lực vùng dậy. Không biết đội bóng xứ Nghệ có nhìn sang đội bóng xứ Thanh hay không, nhưng người ta có cảm giác, họ cũng đang chiến đấu bằng tất cả niềm tin và sự sĩ diện của mình. Cũng như câu chuyện của Thanh Hoá, khi khó khăn chạm đáy, họ không buông xuôi, mà cùng nhau đứng dậy để tồn tại.

Có lẽ SLNA giờ cũng đang chiến đấu không chỉ cho danh dự, mà còn là con đường cứu cánh cho tương lai của chính họ. Bởi đơn giản, khi thương hiệu mất đi, khi chuyên môn sa sút, thì chắc chắn, nó cũng giống như câu chuyện: “Từng người tình cứ bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”.

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn