Ở SLNA, để trở thành… tỉ phú phải bằng hoặc giỏi hơn thầy

U15 SLNA giành hạng Ba tại VCK U15 QG - Cúp Modern 2026 - Ảnh: Nguyễn Khanh

U15 SLNA đã dừng chân ở trận bán kết giải U15 QG – Cúp Modern 2026 khi để thua trước Thể Công Viettel. Đội bóng xứ Nghệ đã chơi vô cùng ấn tượng khi toàn thắng ở vòng bảng đến trận tứ kết. Họ thể hiện được một phong cách rất riêng cùng tinh thần thi đấu rất “Nghệ”. SLNA đã mở tỉ số trước và có những phút có thể nói là chơi rất sáng nước. Tiếc thay, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, SLNA lại để đối thủ gỡ hòa. Chỉ một sai lầm, đội bóng "quê choa" đã bị thổi phạt đền và chịu thua 1-2.

Với những người đã quen với thứ “bóng đá chiến thắng” của bóng đá trẻ SLNA, thì tấm Huy chương đồng này như một thất bại. Nhưng nhìn rộng ra, trong tương lai, bóng đá xứ Nghệ có thể sẽ trình làng một thế hệ tài năng, với những cá nhân đặc biệt. Tiêu biểu trong số này có “sao mai” Trương Văn Tài. Tất nhiên, để những viên ngọc thô ấy phát sáng, sẽ cần có những người thầy mài giũa.

Nhắc đến đào tạo trẻ của bóng đá Nghệ An, người ta thường nói rằng “sóng sau đè sóng trước”. Tức là những tài năng liên tục ra lò và được xem như một sản phẩm địa phương, kiểu “của nhà trồng được”. “Công nghệ đào tạo” của SLNA gần như khép kín. 100% các HLV và các học viên đều là người bản địa. Lại nhớ năm 2024, sau khi chia tay với các HLV gạo cội như Đinh Văn Dũng, Hoàng Đăng Hồng, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Quang Hải..., đội bóng xứ Nghệ đã trẻ hóa đội ngũ những ông thầy “gõ đầu trẻ” bằng những người rất trẻ như Phạm Hải Nam, Âu Văn Hoàn và Trần Đình Đồng. Có một đặc điểm chung, họ đều trưởng thành từ lò SLNA, đều từng nổi danh khi khoác áo các ĐTQG.

Cựu tuyển thủ Âu Văn Hoàn là trợ lý cho U15 SLNA - Ảnh: Nguyễn Khanh

Tại VCK U15 QG – Cúp Modern 2025, Âu Văn Hoàn làm trợ lý cho HLV Lê Văn Hùng. Trước khi trở thành một phụ tá, Hoàn từng làm HLV trưởng đội U12 SLNA. Âu Văn Hoàn đã cho thấy phong thái đĩnh đạc, khi cần sẽ quyết liệt nhưng cũng rất mềm mỏng. Là người từng chinh chiến nhiều năm tại đấu trường khốc liệt của V.League trong màu áo của SLNA, Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM), Đà Nẵng, Hải Phòng hay cả đội hạng Nhì Bắc Ninh, Âu Văn Hoàn được các học trò quý mến không chỉ vì bộ sưu tập thành tích, mà còn vì khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt.

Trong cuộc gặp gỡ trên sân Trung tâm Thành Long (TP.HCM), nơi diễn ra giải U15 QG, Âu Văn Hoàn khiêm tốn nói rằng anh chỉ mới đi học việc, học nghề “gõ đầu trẻ”. Cựu hậu vệ của ĐT Việt Nam cũng từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyên môn của đội nhà. Có lẽ anh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho HLV trưởng, và đó cũng là sự “phải phép” trong nghề mà ai bước vào cũng phải ghi nhớ. Dẫu vậy, người ta vẫn cảm nhận được sự tích cực và nguồn năng lượng dồi dào khi anh đứng trong khu vực kỹ thuật chỉ đạo các học trò.

Rất nhiều cầu thủ trẻ của SLNA đến với bóng đá để nuôi dưỡng giấc mơ đổi đời - Ảnh: Nguyễn Khanh

Như đã nói, ở SLNA có rất nhiều người như HLV Âu Văn Hoàn. Và điều đó lý giải tại sao “lò” SLNA luôn “sản xuất” ra những cầu thủ già dặn trước tuổi. Mỗi cầu thủ trẻ xứ Nghệ đều hiểu rằng, để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, để trở thành một ngôi sao, để có thể đổi đời từ những bản hợp đồng “lót tay”, để trở thành những “tỷ phú bóng đá”… họ phải học từ chính những người thầy đầu tiên. Các cầu thủ trẻ của SLNA trưởng thành, họ phải phấn đấu để có năng lực ngang bằng hoặc giỏi hơn thầy, rồi mới nói đến những câu chuyện xa xôi khi đã chọn nghề đá bóng.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn