Reuters: Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol có thể bị tử hình hoặc chung thân

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có thể phải đối mặt với án tử hình hoặc tù chung thân, khi phiên tòa sơ thẩm về vụ áp đặt thiết quân luật năm 2024 bước vào giai đoạn xét xử cuối cùng vào ngày hôm nay, 9-1.

Mặc dù Hàn Quốc đã duy trì lệnh ngừng thi hành án tử hình gần 30 năm và chưa thi hành án tử nào kể từ năm 1997, các công tố viên cho biết mức án này vẫn có thể được đề xuất đối với ông Yoon.

Tại Tòa án quận trung tâm Seoul, các công tố viên cáo buộc ông Yoon cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 10-2023 nhằm tạm đình chỉ Quốc hội và chiếm quyền lập pháp.

Cáo trạng nêu rõ ông Yoon tìm cách gán nhãn các đối thủ chính trị, trong đó có lãnh đạo phe đối lập Lee Jae Myung, là "lực lượng phản quốc" để tiến hành bắt giữ họ.

Cựu Tổng thống cũng bị cáo buộc là chủ mưu nổi loạn bằng việc áp dụng thiết quân luật ngày 3-12-2024. Dù chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, sự kiện đã gây chấn động dư luận và chính trường Hàn Quốc.

Ông Yoon sau đó bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định việc áp dụng thiết quân luật thuộc quyền hạn của ông và nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập cản trở hoạt động chính phủ.

Trong phiên tòa ngày 9-1, ông Yoon xuất hiện cùng bảy bị cáo khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và đội ngũ luật sư bào chữa.

Phiên xét xử được mở đầu sớm để bên bào chữa trình bày, sau đó công tố viên sẽ đưa ra lập luận cuối cùng và đề xuất mức án cho từng bị cáo.

Ngoài các cáo buộc liên quan thiết quân luật, ông Yoon còn phải đối mặt với nhiều tội danh khác, bao gồm cản trở thi hành lệnh bắt giữ và lạm quyền.

Tòa án dự kiến ra phán quyết vào tháng 2.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn