Ấn tượng ngôi nhà 80 m2 tiện nghi nổi trên mặt nước

Ngôi nhà là sự kết hợp thiết kế hiện đại với công nghệ tiên tiến, vượt qua những giới hạn của cuộc sống bền vững trên mặt nước.

Ngôi nhà nổi dạng mô-đun sáng tạo đặt trên kênh Grand Union ở Ruislip, phía tây bắc London (Anh). Ảnh: James Retief

Công trình nằm trong cộng đồng cư dân với khoảng 35 nhà thuyền, được xây dựng để thay thế chiếc thuyền cũ không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Ảnh: James Retief

Yêu cầu với kiến trúc sư là đưa toàn bộ không gian sống lên trên mặt nước, khắc phục tình trạng ẩm lạnh thường thấy ở các nhà thuyền truyền thống. Ảnh: James Retief

Bên trong, ngôi nhà mang đến không gian sống hiện đại, thiết kế tỉ mỉ để tối đa hóa việc sử dụng không gian và ánh sáng tự nhiên. Ảnh: James Retief

Cửa sổ lớn cung cấp tầm nhìn tuyệt đẹp ra mặt nước và cảnh quan xung quanh, tạo nên bầu không khí thanh bình. Ảnh: James Retief

Mặt ngoài ngôi nhà ốp bằng các thanh gỗ Accoya nằm ngang, một vật liệu bền vững, có khả năng chống thấm nước. Ảnh: James Retief

Khung kết cấu bên trong bằng gỗ lộ thiên tạo sự liền mạch, kết hợp tính thẩm mỹ hiện đại, tối giản với cảm giác ấm áp, yên tĩnh và tự nhiên. Ảnh: James Retief

Nhà gồm một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ cho trẻ và một phòng tắm. Ảnh: James Retief

Do địa thế khó tiếp cận bởi các cây cầu thấp và thiếu bãi bảo dưỡng, đội ngũ thiết kế phối hợp cùng kỹ sư hàng hải phát triển hệ đế gồm 10 module nổi bằng thép độc lập. Ảnh: James Retief

Giải pháp này cho phép tách rời từng module để kéo vào bờ sửa chữa khi cần. Ảnh: James Retief

Phần thân nhà cũng sử dụng kết cấu lắp ghép, có thể lắp dựng nhanh trên mặt nước nhằm rút ngắn thời gian thi công và giảm tác động đến khu dân cư. Ảnh: James Retief

Vật liệu hoàn thiện được lựa chọn theo hướng tiết chế. Khu bếp gồm sàn gỗ sồi, hệ bếp sơn đen và thiết bị bếp đồng bộ. Ảnh: James Retief

