Nhà Đình Bắc làm 180 mâm cỗ, đãi gần 2.000 khách

180 mâm cỗ tại nhà Đình Bắc sẵn sàng đón khách nhập tiệc chiều 28/1.

Khoảng 15h30 ngày 28/1, tại khu vực sân bóng đá ở xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An), công tác tổ chức bữa tiệc ăn mừng của gia đình cầu thủ Đình Bắc đã gần hoàn tất, sẵn sàng đón khách. Một số người hâm mộ, bà con hàng xóm cũng đã bắt đầu tới tập trung.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Văn Yên - đơn vị nấu cỗ cho sự kiện - cho biết gia đình nam tiền đạo đặt tổng cộng 180 mâm cỗ, đủ tiếp đón khoảng 1.800 vị khách.

Theo đó, thực đơn cho mỗi mâm cỗ là 12 món, bao gồm các món ăn quen thuộc và đặc sản Nghệ An như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, mực hấp, bò sốt tiêu, xôi đậu, bánh mướt...

"Các món ăn đều được chuẩn bị tại chỗ, nóng sốt và tươi ngon phục vụ bà con tới chung vui", anh nói.

Quang cảnh rạp tiệc nhà Đình Bắc trước giờ đón khách.

Anh Yên cho biết được cầu thủ Đình Bắc liên hệ đặt tiệc từ ngày 25/1. Ban đầu gia đình tiền đạo sinh năm 2004 định đặt 140 mâm cỗ, mỗi mâm ngồi 10 khách. Tuy nhiên sau khi trở về từ sự kiện vinh danh do Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An tổ chức chiều 27/1, Đình Bắc và gia đình quyết định nâng tổng số mâm lên 180.

Đúng 16h30, sự kiện sẽ chính thức đón khách. Theo anh Yên, gia đình nam cầu thủ mong muốn mọi người nhập tiệc cùng lúc để tránh tình trạng nhốn nháo, khó chu toàn đón tiếp.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp - bố cầu thủ Đình Bắc - cho biết ngay khi con trở về từ Saudi Arabia sẽ tổ chức bữa tiệc mừng để cảm ơn bà con làng xóm, người hâm mộ đã theo dõi, cổ vũ nam tiền đạo thời gian qua.

Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua, Đình Bắc là một trong những cái tên nổi bật của U23 Việt Nam. Anh thi đấu thăng hoa, là mũi nhọn tấn công, góp sức không nhỏ vào những chiến thắng của đội nhà.

Đặc biệt, với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo tại vòng chung kết U23 châu Á, tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới".

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn