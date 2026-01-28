Bàn thắng của Đình Bắc lọt tốp đẹp nhất vòng loại trực tiếp U23 châu Á

Ngày 28-1, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có bài viết với tiêu đề: “Hãy bình chọn cho bàn thắng đẹp nhất vòng loại trực tiếp Giải bóng đá U23 châu Á 2026”.

Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 lọt tốp đẹp nhất vòng loại trực tiếp Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Trong 6 bàn thắng mà AFC đề xuất, pha đánh đầu ngược trong trận U23 Việt Nam thắng U23 UAE 3-2 tại tứ kết của Đình Bắc được đề cử. AFC viết: “Đình Bắc đã khôi phục lại lợi thế cho đội nhà bằng một pha xử lý xuất sắc. Nhận đường chuyền của Phạm Minh Phúc, Đình Bắc tung ra cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc dưới xa khung thành, thể hiện sự bình tĩnh và kỹ thuật chính xác của anh dưới áp lực”.

Ngoài bàn thắng của Đình Bắc, AFC đề cử thêm 5 bàn thắng để người hâm mộ bầu chọn, gồm: Pha ghi bàn của Ali Azaizeh (U23 Jordan và U23 Nhật Bản), Mansoor Al Menhali (U23 Việt Nam và U23 UAE), Baek Ga-on (U23 Hàn Quốc và U23 Australia), Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam), Kosei Ogura (U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc).

Trước đó, Nguyễn Đình Bắc nhận danh hiệu “Vua phá lưới” vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026. Cầu thủ sinh năm 2004 ghi được 4 bàn thắng, 2 kiến tạo và góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành huy chương đồng.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn