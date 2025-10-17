Nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng rạp rộng nghìn mét vuông trước lễ cưới một tuần

Trước hôn lễ của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương khoảng một tuần, các công đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại đang được hoàn thiện. Tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, Quảng Trị - quê nhà của chú rể - rạp cưới đang được dựng khung khẩn trương.

Khu vực tổ chức tiệc cưới được dựng bên bờ sông Nhật Lệ, đủ sức chứa hàng nghìn khách. Toàn bộ không gian được bao quanh bởi hệ thống khung thép và mái vòm lớn, tạo thành quần thể sân khấu - tiệc ngoài trời có tổng diện tích hàng nghìn mét vuông.

Sân khấu được thiết kế dạng khung vòm thép liên hoàn, chiều dài ước chừng 60 - 70 m, chiều cao vòm khoảng 20 - 25 m, tạo cảm giác hoành tráng và mở rộng tầm nhìn.

Nhìn từ phía trước, không gian tiệc có hình bán nguyệt sang trọng, hệ giàn bằng thép liên kết thanh giằng chéo, đảm bảo độ vững chắc và khả năng treo thiết bị âm thanh - ánh sáng.

Trên khung đã lắp đặt hệ thống dàn treo đèn, loa. Khu vực phía sau sân khấu được bố trí khung sắt chịu lực.

Sân khấu trung tâm là điểm nhấn của không gian. Phía trước sân khấu được thiết kế thêm một đường catwalk dài khoảng 10 m, nối thẳng xuống khu vực khán giả, nơi cô dâu chú rể có thể di chuyển ra giữa trung tâm sân khấu khi cử hành nghi lễ.

Bên ngoài là khu kỹ thuật đặt máy phát điện, bàn điều khiển âm thanh, ánh sáng, cùng khu vực hậu cần phục vụ tiệc.

7h sáng hàng ngày, đội thi công tất bật chuẩn bị, hoàn thiện các công đoạn để rạp đón khách. Tiệc cưới của Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương sẽ diễn ra vào 22/10.

Không gian rạp cưới của Đỗ Thị Hà. Video: Tùng Đinh

Trước khi cử hành hôn lễ, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức lễ nạp tài tại Thanh Hóa - quê nhà cô dâu, hôm 16/10.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 ở Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô thi Miss World 2021 tại Puerto Rico và vào top 13 chung cuộc. Cô vào Top 67 đề cử "Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology, là giám khảo Miss World Vietnam 2023, giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Từ năm 2023, Đỗ Thị Hà chuyển hướng kinh doanh ngành làm đẹp. Cô thường xuyên du lịch, dùng đồ hiệu sang.

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà tên Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải.

