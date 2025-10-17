Gia thế nhà chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà, sở hữu tập đoàn xây dựng tỷ USD

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sắp kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: FBNV.

Thông tin Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà sắp kết hôn đang nhận được nhiều chú ý. Đặc biệt khi chồng sắp cưới của nàng hậu là doanh nhân Nguyễn Viết Vương - từng giữ vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và bất động sản.

Theo thông tin từ người thân, lễ ăn hỏi của cặp đôi dự kiến tổ chức tại Thanh Hóa, quê nhà cô dâu, sau đó hôn lễ diễn ra tại Quảng Trị, quê chú rể.

Thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương là người kín tiếng. Anh sinh năm 1994, hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải (bố ông Vương) sáng lập và điều hành nhiều năm. Ông Hải hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là người trực tiếp góp phần đưa doanh nghiệp từ một nhà thầu địa phương trở thành tập đoàn tư nhân quy mô hàng đầu khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Viết Vương (trái) trong một sự kiện của Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: ITN.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập năm 1998, trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), tổng tài sản lúc bấy giờ chưa tới 1 tỷ đồng. Ban đầu, công ty tập trung thi công các công trình giao thông, sau đó phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng, năng lượng và đầu tư bất động sản.

Theo bản đăng ký kinh doanh được cập nhật vào tháng 5/2024, tập đoàn có vốn điều lệ gần 2.366 tỷ đồng, gồm gần 2.055 tỷ đồng tiền mặt và hơn 311 tỷ đồng là giá trị quyền sử dụng đất.

Cổ đông góp vốn gồm ông Nguyễn Viết Hải góp 2.363,8 tỷ đồng (99,9% vốn) và ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng (gần 0,1%).

Lúc này, Tập đoàn Sơn Hải có 6 người đại diện pháp luật gồm ông Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1985) là Giám đốc; ông Hoàng Minh Trường (sinh năm 1948) là Phó giám đốc; ông Ngô Minh Ngọc (sinh năm 1987) là Giám đốc; ông Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) là Tổng giám đốc; ông Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1966) là Chủ tịch HĐTV; ông Lê Thanh Hướng (sinh năm 1994) là Giám đốc.

Đến cuối tháng 5/2024, Tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ vốn góp bằng tiền. Ông Nguyễn Viết Vương không còn trong danh sách người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Hiện nay, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tập đoàn Sơn Hải có 4 người đại diện theo pháp luật là các ông: Nguyễn Viết Hải, Lê Thanh Hướng, Nguyễn Thanh Hải và Ngô Minh Ngọc.

Nhà thầu xây dựng tỷ USD

Ngày 19/8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp trao bằng khen cho đại diện Tập đoàn Sơn Hải, ghi nhận thành tích xuất sắc của doanh nghiệp trong thi công hoàn thành vượt tiến độ phần 3 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Đây là một trong những thành tích nổi bật của nhà thầu Sơn Hải trong hơn hai thập kỷ phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bằng khen cho ông Nguyễn Viết Hải hôm 19/8. Ảnh: TĐSH.

Nhìn lại chặng đường phát triển, từ năm 2014, Tập đoàn Sơn Hải đã gây chú ý khi trở thành đơn vị đầu tiên trong ngành hạ tầng cam kết bảo hành công trình 5 năm (thay vì 2 năm như thông lệ) cho các dự án nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Đến nay, một số tuyến đường do Sơn Hải thi công còn được gắn biển bảo hành đến 10 năm, được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đánh giá cao về chất lượng mặt đường và tiến độ thi công.

Trong giai đoạn 2018-2024, tập đoàn trúng khoảng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng . Hơn 75% trong số này là các gói chỉ định thầu thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc. Sơn Hải từng thi công nhiều đoạn thuộc các dự án lớn như cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45 hay tuyến ven biển Phú Yên...

Song song với hạ tầng, Sơn Hải hoạt động mạnh mẽ ở mảng năng lượng và bất động sản. Doanh nghiệp tham gia một loạt dự án thủy điện như Đắkrông 3 và 4, Khe Sông và cụm Hướng Sơn 1-4, tổng vốn đầu tư các dự án vào khoảng 7.000 tỷ đồng .

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn đang phát triển nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị Nam Cầu Dài (40 ha), khu đô thị Trương Phúc Phấn (10 ha), khu căn hộ cao cấp 22 tầng ở Đà Nẵng và khu nghỉ dưỡng 5 sao Bảo Ninh hơn 22 ha.

Về kết quả kinh doanh, theo số liệu mới nhất được công bố, năm 2023, doanh thu Tập đoàn Sơn Hải đạt gần 4.000 tỷ đồng , nộp ngân sách Nhà nước hơn 106 tỷ đồng , là đơn vị có số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất tỉnh, tạo mức sống ổn định cho hơn 1.700 người lao động, thu nhập bình quân 24 triệu đồng/tháng.

Về nguồn vốn, kết thúc năm 2023, tổng cộng nguồn vốn của Tập đoàn Sơn Hải được ghi nhận là 8.431 tỷ đồng , tăng 509 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: znews.vn