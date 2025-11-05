Nguyễn Quốc Vũ giàu thế nào: Từ loạt biệt thự tiền tỷ đến dàn siêu xe đậu kín sân nhà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) ngụ phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng 2 bị can khác để điều tra làm rõ hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai”.

Nguyễn Quốc Vũ kinh doanh gì?

Sinh năm 1978, Nguyễn Quốc Vũ xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Người này từng theo học trường Đại học Hàng Hải. Sau khi tốt nghiệp, anh chính thức đầu quân cho các công ty vận tải đường biển và cảng lớn nhất HCM. Bên cạnh đó, anh cũng kinh doanh hàng may mặc và thiết kế thời trang.

Nguyễn Quốc Vũ hiện đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (gọi tắt là VB Group). Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình công ty TNHH một thành viên, có trụ sở tại quận 5 (TP.HCM). Vốn điều lệ ở thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỷ đồng.

Cũng từ thông tin đăng ký này, VB Group có ngành nghề kinh doanh chính là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh nhiều ngành nghề khác như Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, Giáo dục mẫu giáo, Giáo dục trung học phổ thông,...

Ngoài VB Group, Nguyễn Quốc Vũ còn từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Cả 2 doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Đại gia bất động sản, sở hữu nhiều siêu xe

Năm 2021, vợ chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ – Đoàn Di Băng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tiết lộ chuyện tậu biệt thự 200 tỷ, chi 7,5 tỷ đồng để thiết kế nội thất. Con số này đã phần nào minh chứng cho khối tài sản khủng mà cặp đôi đang sở hữu.

Trước khi thông báo xây biệt thự 200 tỷ, vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng đã sở hữu một căn biệt thự với giá khoảng 22 tỷ đồng (giá trị tính tại thời điểm năm 2016) ở Quận 7, TP HCM. Ngoài ra, họ còn có một căn nhà 6 tầng ở quận Bình Thạnh trị giá hơn 10 tỷ đồng cùng nhiều lô đất ở vị trí đắc địa tại TP.HCM.

Bên trong căn nhà là nội thất vô cùng sang trọng với phong cách tân cổ điển. Mọi chi tiết, vật dung đều rất cầu kì và toát lên sự đắt đỏ. Hiện tại cả gia đình nữ đại gia vẫn đang ở trong căn nhà này, trong lúc chờ nhà mới hoàn thiện. Thậm chí, trong nhà của doanh nhân còn có máy đếm tiền - món đồ nhỏ nhưng làm nổi bật lên sự giàu có khiến ai cũng trầm trồ.

Bên cạnh đó, Nguyễn Quốc Vũ còn nổi tiếng với thú chơi xe sang bậc nhất. Dàn siêu xe trong garage Nguyễn Quốc Vũ có giá trị ước tính khoảng 200 tỷ đồng, gồm Lamborghini Huracan LP610-4, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Porsche Panamera… Nhiều chiếc trong số này được đặt hàng riêng với màu sơn độc quyền. Năm 2024, Nguyễn Quốc Vũ từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi tặng vợ chiếc Bentley Bentayga trị giá gần 19 tỷ đồng.

Năm 2019, vợ chồng Di Băng tậu thêm chiếc Porsche 7 tỷ đồng.

Mercedes Maybach S450 được vợ chồng anh Nguyễn Quốc Vũ tậu năm 2018 với giá gần 8 tỷ đồng. Được biết, chiếc xe mới chỉ chạy được vỏn vẹn 15.000km sau 3 năm sử dụng.

Anh cho rằng, bất kỳ một người chơi xe nào cũng biết lái một chiếc siêu xe ra đường chắc chắn sẽ gây sự chú ý với nhiều người. Anh thoải mái thừa nhận việc mình sở hữu dàn siêu xe, xe sang đắt tiền bởi "sớm hay muồn nhiều người vẫn biết đến mình, không thể giấu mãi được". Sở hữu rất nhiều xe hơi từ những chiếc bình thường, giá vài tỷ đồng cho tới những siêu xe đắt tiền, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cho biết, anh sử dụng những chiếc xe khác nhau cho các mục đích khác nhau. Ví dụ như, chiếc Mercedes-Maybach S 450 chủ yếu để sử dụng đi sự kiện. Chiếc gầm cao Volvo XC90 để đi xa, đi tỉnh. Porsche Panamera, hay Taycan, Lamborghini Huracan… để đi lại hàng ngày, 2 vợ chồng đi ăn tối hay tụ họp cà phê cùng bạn bè.

Khối tài sản khổng lồ ấy không chỉ thể hiện qua nhà xe, mà còn ở cách anh chiều chuộng vợ. Nhiều món quà hàng hiệu, kim cương, vàng bạc từng được anh tặng Đoàn Di Băng trong các dịp đặc biệt. Một bộ trang sức kim cương của cô từng được định giá hơn 22 tỷ đồng, đủ để mua một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là Chủ sở hữu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group đã có hành vi hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body. Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh về sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body được xác định là giả bởi chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và hiện đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô dưới đây thì phối hợp cung cấp sản phẩm cho Cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án. Lô 0010123 ngày sản xuất 04/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 07/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 07/01/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024. Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Đại uý Đỗ Lâm Tùng – Điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0946 400 438.

Tác giả: Tư

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn