Chồng Đoàn Di Băng bị bắt

Ngày 4/11, ông Vũ, Đinh Văn Liên (44 tuổi), Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) bị Công an Đồng Nai bắt về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái được nhà chức trách đưa ra sau 5 tháng khởi tố vụ án, điều tra việc sản xuất buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại KCN Giang Điền.

Nguyễn Quốc Vũ bị bắt giữ. Ảnh: Thái Hà

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Hồi tháng 1, Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì). Trong đó, Tuyến là Phó tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Cảnh sát xác định, ông Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Hành vi của Liên, Tuyến và Vũ được cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can khai nhận quá trình phạm tội. Khi khám xét, cơ quan công an tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và đang lưu giữ sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô (số: 0010123, 0020623, 0031123; 0010124, 0020424, 0030624, 0040724) cung cấp sản phẩm cho cơ quan điều tra để phục vụ việc xác minh vụ án.

Đoàn Di Băng 36 tuổi, từng là ca sĩ, diễn viên, sau đó kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Gần đây, cô liên tục vướng ồn ào liên quan quảng cáo, trong đó gây tranh luận hơn cả là lời giới thiệu "một viên bằng 5 kg rau củ". Nữ ca sĩ từng quảng cáo cặp sản phẩm dầu gội dầu xả trên bán chạy của VB Group, "là niềm tự hào của gia tộc Hanayuki". Công ty VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng của Đoàn Di Băng - là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty này.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net