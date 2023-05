Người xưa dạy “mộ không trồng 3, nhà không trồng 4”, 7 loại cây này ám chỉ cây nào?

Trồng cây xanh vừa làm đẹp không gian sống, vừa thanh lọc không khí. Tuy nhiên xét về mặt phong thủy, không phải trồng cây nào cũng được, âm trạch hay dương trạch đều cần phải cẩn trọng. Theo quan niệm dân gian có 3 cây không nên trồng bên mộ, 4 cây không trồng trong sân vườn nhà. Đó là cây gì?

Mộ không trồng 3 cây

Người xưa quan niệm rằng xunh quanh phần mộ của tổ tiên nên trồng những cây mang ý nghĩa tốt lành và tính trang nghiêm như cây tùng, cây bách, hoa đại, vạn tuế, xương rồng,… Song muốn phần mộ yên, con cháu được tổ tiên phù hộ thì tuyệt đối không được trồng 3 cây:

- Cây tre, trúc

Người xưa đề cao cây tre, cây trúc vì nó tượng trưng cho sự trường thọ, ý chí kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh, đồng thời mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Tuy nhiên, loại cây này không thích hợp trồng trước mộ, bởi lẽ loại cây này có bộ rễ cực kỳ phát triển, sâu vài mét dưới lòng đất.

Cho nên, nếu trồng tre, trúc bên mộ thì phần đất xung quanh rất dễ bị bao phủ bởi rễ tre. Chúng đâm sâu vào lăng mộ, có thể phá hoại lăng mộ. Do đó, người xưa có câu “tre mọc bên mộ phải dời mộ” là vậy.

- Cây đào

Hoa đào mang ý nghĩa tốt lành, được coi là tinh hoa của ngũ hành. Nó tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, bình an và tình bạn mãi khăng khít, trường tồn. Không chỉ vậy, hoa đào còn có thể xua đuổi bách quỷ, những điều không may mắn, mang lại vượng khí và sự sung túc nên vào dịp lễ Tết, các gia đình thường trưng cành đào trong nhà với hy vọng có một năm mới phát đạt, thịnh vượng.

Song, vì có tác dụng xua đuổi ma quỷ, tà khí nên đào là một trong những loại cây không thích hợp trồng bên mộ. Hơn nữa, cánh hoa đào mỏng manh, có màu hồng sặc sỡ, không thích hợp trồng tại nơi trang nghiêm như lăng mộ.

- Cây bonsai, có hình thù kỳ dị

Theo các chuyên gia phong thủy, nên tránh trồng những loại cây có hình thù kỳ dị hay cây bonsai ở lăng mộ. Nguyên nhân là do những loại cây này sẽ mang tới cảm giác hung hãn, đáng sợ khiến phần mộ thêm âm lãnh, quỷ quái, ảnh hưởng tới vận mệnh con cháu.

Nhà không trồng 4 cây

- Cây đa

Cây đa có tán lá rộng, lá màu xanh, bản to, rễ cây sum suê, là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và sự trường tồn. Tuy nhiên loại cây này thường được trồng ở đầu làng, miếu, đền, chùa để giúp các vị thần trú ngụ, cai quản. Chính vì vậy, nó không thích hợp trồng trong vườn nhà.

- Cây liễu

Nhiều người hay nói cây liễu là cây “ma vỗ tay”, bởi lẽ cây tương đối lớn và có nhiều nhánh, cành mảnh mai, đặc biệt là vào mùa hè có gió thổi, lá cây sẽ phát ra âm thanh như tiếng vỗ tay. Vào ban đêm, tiếng này khiến con người dễ bị mất tập trung, lo lắng, bất an và khó ngủ.

Trong phong thủy, cây liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không may mắn. Chính vì vậy, trồng cây liễu trong nhà dễ khiến gia chủ gặp những điều xui xẻo, làm hao hụt tiền bạc.

- Cây dâu tằm

Cây dâu có tên gọi Hán - Việt là “tang”, theo phiên âm tiếng Việt thì từ này mang ý nghĩa xấu, tượng trưng cho sự tang tóc, chết chóc nên không thích hợp trồng trong vườn nhà. Còn theo quan niệm phong thủy, cây dâu có tác dụng trừ tà, trừ ma quỷ, mang đến bình an cho con người nên vẫn có nhiều gia đình lựa chọn trồng trong vườn nhà.

- Cây mít

Dân gian có câu cây mít có ma, có nghĩ là loại cây này thu hút nhiều tà khí, có nhiều tà ma trú ngụ. Nếu trồng cây mít trước nhà thì âm khí nặng, ảnh hưởng tới tài lộc và sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Hạo Phi

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn