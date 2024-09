Người vợ nói gì về vụ tai nạn xe tải do mình cầm lái cán chồng tử vong?

Ngày 28-9, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an thị xã Chơn Thành điều tra vụ tai nạn xe tải do người vợ cầm lái cán chồng tử vong trên địa bàn.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình

Tại cơ quan điều tra, bước đầu chị Lê Thị Kim Hạnh (40 tuổi) khai khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-9, có xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Nguyễn Văn Lập (43 tuổi) tại nhà riêng ở khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trong khi cãi nhau, anh Lập dùng tay đánh vào mặt chị Hạnh 1 cái.

Cơ quan công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra

Do quá bực tức, chị Hạnh liền đến lái xe tải (loại 5 tấn) của gia đình bỏ đi. Thấy vậy, anh Lập liền đuổi theo rồi bám vào kính xe tải.

Thấy chồng bám vào kính xe nhưng chị Hạnh vẫn tiếp tục chạy. Xe tải chạy được khoảng 500m thì anh Lập không may rơi xuống đất và bị bánh xe tải cán trúng.

Phát hiện sự việc, chị Hạnh đã hô hoán mọi người chở anh Lập đến Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Lập không qua khỏi.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân người chồng tử vong là do hành vi cố ý hay vô ý của người vợ.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động