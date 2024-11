Người thuộc 2 mệnh này chớ trồng cây phát tài, nếu không muốn tiền của đội nón ra đi, 3 đời sau nghèo vẫn hoàn nghèo

Cây phát tài là cây gì?

Cây phát tài là tên gọi chung cho một phân khúc thực vật mà theo quan niệm phong thủy là những loài cây mang lại may mắn và tiền tài cho chủ sở hữu của chúng. Nhóm những loại cây thuộc nhóm cây phát tài có thể kể đến như: Thiết mộc lan, phú quý, kim ngân, kim tiền, v.v.

Theo người xưa, loài cây này đã được mệnh danh là loại cây biểu thị cho sự phú quý, thịnh vượng và may mắn. Với nhiều người, cây phát tài còn tượng trưng cho điềm lành và điều may mắn. Đó cũng là lý do tại sao loài cây này rất phổ biến, được nhiều người ưa thích và trồng trong nhà cũng như văn phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa phong thủy của cây phát tài

Khi mua cây phát tài, người ta thường mua theo số lượng cành với ý nghĩa phong thủy khác nhau:

2 cành – tượng trưng cho tình yêu

3 cành – biểu tượng của hạnh phúc

5 cành – tượng trưng cho sức khỏe

8 cành – biểu tượng cho phúc lộc

9 cành – biểu tượng của may mắn

Ảnh minh họa: Internet

Cây phát tài hợp mệnh gì, tuổi gì?

Theo quan điểm phong thủy, cây phát tài được cho rằng phù hợp với cả 12 con Giáp và tương thích với tất cả các nguyên tố Ngũ hành. Theo đó, bất kỳ ai thuộc cung mệnh nào cũng có thể tìm được loại cây phát tài phù hợp.

Tuy nhiên, người tuổi Mão thường có tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng. Họ thường quan niệm về tiền bạc khá thận trọng nên muốn phát tài không dễ. Vậy nên, người tuổi Mão hợp với cây phát tài, giúp thu hút tài lộc, đem lại may mắn, hóa giải vận hạn cho gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet



(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Hồng Giang

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn