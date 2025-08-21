Biệt thự nghỉ dưỡng đẹp ngây ngất ở ngoại thành Hà Nội

Nằm ở ngoại ô Hà Nội, căn biệt thự được thiết kế làm nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho đại gia đình — một nơi ở cố định cho ông bà, với không gian cho con cháu về chơi và thư giãn. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Khu đất có mặt tiền hẹp trải dài về phía sau, tạo thành hình chữ T đặc trưng. Gia chủ và nhóm thiết kế thống nhất ngôi nhà nên có một khu vườn rộng. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Không gian sinh hoạt và tầm nhìn chính hướng vào bên trong nhằm tăng cường sự riêng tư và giảm thiểu tác động của tiếng ồn giao thông từ đường phố. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Theo đó, kiến trúc sư dành phần lớn diện tích đất phía sau để tạo ra một khu vườn rộng lớn. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Khu vực sinh hoạt, ăn uống và bếp mở được bố trí giữa sân sau rộng rãi và một khu vườn nhỏ hơn ở phía trước. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Từ không gian trung tâm, gia chủ có thể quan sát những biến đổi tinh tế, liên tục của thiên nhiên. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Khu vườn như một bức tranh phong cảnh sống động, chậm rãi chuyển mình từng ngày, từng năm. Đôi khi, chỉ cần ngồi yên lặng và ngắm nhìn những thay đổi ấy thôi cũng đủ. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Trung tâm tầng trệt là một lõi gỗ dài chạy từ trước ra sau nhà. Khối trung tâm này tổ chức bố cục và bao gồm nhà bếp, cầu thang, phòng vệ sinh cho khách và phòng giặt. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Khu vực này cũng định hình và cân đối các không gian xung quanh. Khi bước vào, gia chủ sẽ đi qua một hành lang hẹp mở ra phòng khách rộng rãi với tầm nhìn bao quát ra khu vườn. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Liền kề là khu vực ăn uống, nổi bật với trần nhà cao gấp đôi, chạm đến mái tầng hai. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Tầng hai có ban công nhô ra, che nắng từ hướng Tây, tạo bóng mát xuống hiên nhà tầng trệt. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Khối bê tông phía trên không chỉ bảo vệ các phòng ngủ khỏi cái nóng và tầm nhìn trực diện từ những ngôi nhà lân cận, mà còn đóng khung khung cảnh khu vườn bên dưới, cân bằng giữa sự riêng tư và không gian mở. Ảnh: Bùi Xuân Quý
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn