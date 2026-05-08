Cách hồi phục gan tự nhiên sau uống rượu bia

Uống rượu bia có thể gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Ảnh: Freepik.

Sau giai đoạn rượu bia kéo dài, nhiều người nhận ra cơ thể “xuống sức” rõ rệt. Đây không phải là phản ứng ngẫu nhiên, mà phần lớn liên quan đến việc gan phải làm việc quá tải trong thời gian dài.

Gan là cơ quan xử lý cồn, chuyển hóa chất dinh dưỡng và loại bỏ độc tố, nên khi lượng rượu bia đưa vào liên tục, khả năng xử lý sẽ bị quá tải, kéo theo tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa. Nếu can thiệp đúng cách, gan vẫn có khả năng phục hồi, nhưng quá trình này cần thời gian và sự điều chỉnh đồng bộ trong lối sống.

Ngừng uống rượu bia

Ngừng rượu bia là điều kiện tiên quyết để gan hồi phục, theo Healthline. Khi không còn cồn đi vào cơ thể, gan sẽ giảm áp lực chuyển hóa, từ đó các tế bào gan có điều kiện tái tạo.

Trong những ngày đầu sau khi ngừng uống, cơ thể có thể vẫn còn cảm giác mệt hoặc khó chịu, nhưng đây là giai đoạn gan bắt đầu “dọn dẹp” các sản phẩm chuyển hóa còn tồn đọng.

Với những trường hợp chưa có tổn thương nặng, men gan có thể cải thiện dần sau vài tuần. Ngược lại, nếu vẫn tiếp tục uống dù đã có dấu hiệu bất thường, tổn thương có thể tích lũy và tiến triển thành gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan.

Ngừng rượu bia là điều kiện tiên quyết để gan hồi phục. Ảnh: Shutterstock.

Bổ sung đủ nước

Bổ sung đủ nước giúp hỗ trợ quá trình đào thải các chất chuyển hóa sau khi rượu được xử lý. Khi rượu vào cơ thể, gan chuyển hóa thành các chất trung gian, sau đó cần được thải qua thận.

Uống đủ nước giúp duy trì lưu thông máu và tăng hiệu quả lọc của thận, từ đó gián tiếp giảm gánh nặng cho gan. Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất, ngoài ra bạn có thể bổ sung nước canh, nước trái cây loãng để tăng lượng dịch nạp vào. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế các loại nước ngọt nhiều đường vì có thể làm tăng tích tụ mỡ trong gan.

Ăn thức ăn nhẹ

Theo Times of India, chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc “giảm tải” cho gan. Sau những ngày uống rượu, gan thường nhạy cảm hơn với chất béo và thực phẩm chế biến sẵn. Vì vậy, bạn nên ưu tiên các món dễ tiêu như cháo, canh, rau xanh, trái cây tươi.

Chất xơ trong rau củ giúp cải thiện tiêu hóa, trong khi vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Nguồn đạm nên chọn từ cá, đậu hoặc thịt nạc để vừa cung cấp năng lượng, vừa không tạo thêm áp lực chuyển hóa. Việc ăn uống điều độ, đúng bữa cũng giúp ổn định hoạt động của hệ tiêu hóa và gan.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ trong quá trình hồi phục sức khỏe gan. Nhiều hoạt động sửa chữa và tái tạo trong cơ thể diễn ra mạnh vào ban đêm, khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi. Nếu ngủ đủ và đúng giờ, gan có thể xử lý các chất tồn đọng hiệu quả hơn và phục hồi tốt hơn sau giai đoạn quá tải. Ngược lại, thức khuya hoặc ngủ không sâu có thể làm rối loạn nhịp sinh học, khiến quá trình hồi phục chậm lại.

Vận động nhẹ nhàng

Vận động nhẹ nhàng giúp cải thiện tuần hoàn và thúc đẩy chuyển hóa, theo WebMD. Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, hạn chế tích tụ mỡ - yếu tố góp phần gây gan nhiễm mỡ. Vận động cũng giúp cải thiện cảm giác mệt mỏi, hỗ trợ giấc ngủ và tăng sức bền của cơ thể.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn