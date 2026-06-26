Người phụ nữ nuôi 100 con bò sát tại nhà bị bắt sau khi một con cá sấu xổng chuồng

Con cá sấu bị thương được tìm thấy trên ban công căn hộ ở khu Sham Shui Po, Hong Kong ngày 25-6 - Ảnh: SCMP

Theo báo China Daily, người đầu tiên phát hiện vụ việc là một cư dân họ Hui. Ban đầu, người này trình báo với lực lượng chức năng rằng ông nhìn thấy một "con thằn lằn xanh cỡ lớn" xuất hiện trên ban công.

Ông Hui kể đã nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ khu vực ban công vào tối 24-6 nhưng không kiểm tra. Đến sáng hôm sau, ông bất ngờ phát hiện con vật đang ẩn giữa đống đồ đạc nên lập tức báo cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát cùng nhân viên Hội Phòng chống ngược đãi động vật Hong Kong (SPCA) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi khống chế con vật, cơ quan chức năng xác nhận đây là một con cá sấu non và đưa về trung tâm của SPCA để kiểm tra, chăm sóc.

Theo SPCA, con vật nhiều khả năng là cá sấu lai giữa cá sấu Xiêm và cá sấu nước mặn. Một chi của cá sấu được cho là bị thương nhưng hiện tình trạng đã ổn định.

Đến rạng sáng 26-6, cảnh sát phối hợp với nhân viên Cơ quan Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn Hong Kong (AFCD) tới kiểm tra căn hộ của một phụ nữ 35 tuổi họ Chung thì phát hiện thêm khoảng 100 con bò sát khác, trong đó có nhiều loài nguy cấp.

Con cá sấu được kiểm tra y yế tại Trung tâm Tsing Yi - Ảnh: CHINA DAILY

Lực lượng chức năng đã thu giữ số động vật trong căn hộ. Phía cảnh sát xác nhận số động vật được phát hiện có rùa, thằn lằn và rắn, theo báo SCMP.

Người phụ nữ sau đó bị bắt với cáo buộc nuôi nhốt, nhân giống các loài thuộc diện quản lý mà không có giấy phép, đồng thời không giải trình được nguồn gốc số động vật nói trên.

Cơ quan điều tra nhận định con cá sấu có thể xuất phát từ căn hộ này và đã rơi từ tầng cao xuống ban công tầng một.

Theo quy định bảo vệ các loài động, thực vật nguy cấp của Hong Kong, việc sở hữu các loài thuộc diện quản lý khi không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho cơ quan chuyên trách xử lý, trong khi toàn bộ số động vật bị thu giữ đã được đưa đi kiểm tra.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn