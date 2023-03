Người phụ nữ giằng co quyết liệt khiến cướp vứt xe máy bỏ chạy

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một người phụ nữ đang trả lại tiền lẻ cho hai người đàn ông vừa mua đồ trong cửa hàng. Khi người này vừa quay lưng lại, một trong hai người đàn ông đã giật đi chiếc điện thoại trên tay cô và nhảy lên xe tay ga.

Tuy nhiên, người chủ cửa hàng đã nhanh chóng lao đến, giằng co rồi kéo xe của hai tên cướp khiến chúng không thể tẩu thoát. Thấy người phụ nữ liên tục la hét để cầu cứu những người dân xung quanh, hai tên cướp đã xịt hơi cay vào mặt nạn nhân.

Du vậy, người phụ nữ vẫn không chịu bỏ cuộc mà lao tới kéo xe của chúng lại. Nghe thấy tiếng kêu cứu, những người dân xung quanh đã chạy tới. Lúc này, 2 tên cướp vội vàng vứt lại chiếc xe rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

