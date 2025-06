Người phụ nữ cầm gậy đập phá ô tô gây náo loạn trên phố

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ở Hà Nam, Trung Quốc, đang gây náo loạn trên một con phố vào ngày 2/6.

Trong clip, người này dùng vũ khí đập phá nhiều ô tô và trèo lên một chiếc Tesla màu tím rồi đập mạnh vào kính chắn gió.

Để ngăn người phụ nữ không làm hỏng thêm kính chắn gió, tài xế đã lái xe về phía trước. Hành động này khiến người phụ nữ đánh rơi vũ khí và mất thăng bằng, cuối cùng ngã ngửa ra phía sau.

Người phụ nữ đập phá ô tô trên phố.

Trong phần sau của clip, có thể thấy người phụ nữ tiếp tục đi bộ trên đường và dùng vũ khí đập phá những chiếc xe khác. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân hiếu kỳ đã dừng lại theo dõi và dùng điện thoại quay lại.

Sau đó, một người đàn ông được nhìn thấy đang nắm tay người phụ nữ khi cô ngồi trên mặt đất, trước khi chính quyền đến và đưa cô đến một cơ sở chăm sóc tâm thần để điều trị.

Hình ảnh này sau đó lan truyền rộng rãi trên nền tảng truyền thông Weibo và đã thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý.

Theo Must Share News, gia đình người phụ nữ đã đồng ý chi trả tiền đền bù thiệt hại cho chủ của những chiếc xe.

Tác giả: Trúc Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn