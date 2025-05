Bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng côn đồ đập phá quán phở ở Đắk Lắk

Sáng 28-5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng đập phá quán phở và xịt sơn vào nhà dân.

7 côn đồ mặc đồ đen đập phá quán phở gây xôn xao cộng đồng mạng

Trong đó, 2 đối tượng bị bắt giữ tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gồm: Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 1992, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Cao Mỹ (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

5 đối tượng bị bắt giữ tại TP HCM gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1988, TP HCM), Phan Văn Hóa (SN 1991, An Giang), Nguyễn Thái Hào (SN 2003, TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Kim Hùng (SN 1987, TP HCM), Võ Thanh Tuấn (SN 1999, An Giang).

Lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng về tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 26-5, nhóm 7 đối tượng đi trên ô tô tới đậu trước một quán phở ở huyện Ea Kar. Nhóm này mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, giày đen. Khi vào quán, nhóm này sử dụng gậy đánh bóng chày đập phá. Ngoài ra, 1 đối tượng trong nhóm còn ném 2 vật vào quán (chưa rõ vật gì nhưng không phát nổ).

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo và tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng.

Công an xác định nguyên nhân là do gia đình ông Phạm Đức Đại (ngụ xã Ea Đar) vay mượn tiền của một số người trên địa bàn huyện Ea Kar để kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh không thuận lợi dẫn đến việc gia đình ông Đại không có khả năng trả nợ.

Qua đấu tranh bước đầu, Tuấn Anh khai nhận vợ chồng ông Đại nợ của mẹ Tuấn Anh 1,4 tỉ đồng. Ngày 26-5, Tuấn Anh cùng 6 đối tượng trên đi ô tô 7 chỗ đến nhà ông Đại và người thân của ông là Nguyễn Doãn Nhân, Nguyễn Doãn Hiệu (đều ở xã Ea Đar) đập phá tài sản, tạt sơn. Tổng tài sản bị thiệt hại, hư hỏng khoảng hơn 10 triệu đồng.

Nhóm này còn có hành vi đe dọa gia đình ông Đại.

Sau đó, các đối tượng rời đi và di chuyển đến tỉnh Khánh Hòa. Trên đường đi, Tuấn Anh và Cao Mỹ vẫn đi trên chiếc xe 7 chỗ rồi bị bắt, 5 đối tượng còn lại xuống xe, đón taxi để tẩu thoát vào TP HCM.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Nhóm côn đồ mặc toàn đồ đen đập phá quán phở

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động