Người phụ nữ bị 15 con chó tấn công trên phố và cái kết

Một người phụ nữ đã bị 15 con chó hoang tấn công khi đang đi dạo buổi sáng ở Chitrapuri Hills, Manikonda, thành phố Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 22/6 và một đoạn clip về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip cho thấy người phụ nữ bị khoảng 15 con chó vây quanh và chúng liên tục tấn công và cố gắng cắn cô. Người phụ nữ vung tay và cố gắng đuổi đàn chó đi. Có lúc, cô ngã xuống đất nhưng vẫn kịp đứng dậy và dùng dép để chống đỡ những con chó hung hãn.

Người phụ nữ đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhờ sự quyết tâm tuyệt đối và suy nghĩ nhanh chóng, ngăn ngừa được những vết thương nặng.

Chính quyền địa phương đã được trình báo về vụ việc và người dân địa phương đã kêu gọi tăng cường các biện pháp để giải quyết vấn đề chó hoang trong khu vực.

Người dân địa phương đã kêu gọi các quan chức hành động ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là những người tham gia các hoạt động ngoài trời vào sáng sớm.

Sau vụ việc, chồng của người phụ nữ đã lên mạng xã hội để nêu lên mối nguy hiểm do chó hoang gây ra. Trong một clip , anh bày tỏ sự nhẹ nhõm khi biết vợ mình sống sót sau vụ tấn công.

"Cô ấy thật may mắn khi sống sót", người đàn ông nói, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự an toàn của trẻ em trong khu vực. “Điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ nhỏ phải đối mặt với những cuộc tấn công tương tự từ những con chó hoang này?”, anh ấy nói.

