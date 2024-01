Người phụ nữ 43 tuổi đổ xăng đốt chết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử

Ngày 16/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại phường 12 (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, chị Hoàng Thị Thuý (43 tuổi) và anh Huỳnh Văn Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ ở phường 12) có quan hệ tình cảm và thuê nhà sống cùng nhau.

Rạng sáng 16/1, giữa chị Thuý và anh Hoàng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thuý đã đổ xăng đốt chết anh Hoàng rồi uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân sống gần đó đã đưa Thúy đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân cho biết, hai người từng có gia đình riêng song đã ly hôn và sống cùng nhau. Thời gian gần đây, họ có mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc.

Trước đó, ngày 13/11/2023, trên địa bàn phường 7 (TP Tân An, tỉnh Long An) xảy ra vụ hai người tử vong do ghen tuông.

Theo người dân địa phương, trước đó vào tối 10/11, bà N.T.B ( 59 tuổi, ngụ phường 7, TP Tân An) đến nhà nghỉ Huyền Linh đường Nguyễn Văn Trung do ông T.N.T (62 tuổi, ngụ cùng phường) làm chủ để nói chuyện. Tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẩn và ở riêng mỗi người một phòng.

Đến khoảng 2h ngày 11/11, bà B. đã sang phòng ông T. gõ cửa. Nghĩ có khách đến kêu ở lại nên ông T. đã mở cửa phòng. Lúc này, bà B. bất ngờ đổ xăng vào người ông T., tưởng bị đổ nước nên không phản kháng, rồi bà đã châm lửa đốt ông, sau đó uống chai thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn.

Bị bỏng, ông T. mở cửa, hô hoán nhờ mọi người xung quanh trợ giúp và đưa đi cấp cứu. Riêng bà B. sau khi uống thuốc trừ sâu thì chạy về nhà cách đó hơn 1km và chốt khóa cửa lại.

Sau đó, ông T. được đưa đi cấp cứu và tử vong vào 9h ngày 11/11, riêng bà B. được gia đình phát hiện cũng được đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong vào khoảng 15h cùng ngày.

