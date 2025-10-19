Người đẹp 30 tuổi đăng quang Miss Grand International 2025

Tối 18/10 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Vượt qua hơn 70 người đẹp đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Grand Philippines - Emma Tiglao đã xuất sắc giành ngôi vị cao quý nhất.

Vị trí á hậu, á hậu 2 lần lượt thuộc về các người đẹp tới từ Thái Lan và Tây Ban Nha

Miss Grand Philippines - Emma Tiglao đã xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2025.

Miss Grand Philippines - Emma Tiglao sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1m75, là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng tại quê nhà.

Người đẹp 30 tuổi tham gia các cuộc thi nhan sắc từ năm 2012 và từng vào top 20 Hoa hậu Liên lục địa 2019.

Cô được đánh giá hội tụ các yếu tố nhan sắc - trí tuệ - phong thái sân khấu, luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ mỗi khi trình diễn và có lượng fan hùng hậu.

Trước đó, Emma Tiglao nằm trong danh sách ứng viên nổi bật của các chuyên trang sắc đẹp Sash Factor và Missosology. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và trình diễn chuyên nghiệp.

Hoa hậu Yến Nhi trắng tay tại Miss Grand International 2025.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Nguyễn Thị Yến Nhi đã không thể lọt vào Top 22 chung cuộc dù trước đó từng lọt top nhiều phần thi phụ quan trọng.

Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi Việt Nam từng có chuỗi thành tích ấn tượng tại Miss Grand những năm gần đây như Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đăng quang ngôi vị hoa hậu, Đoàn Thiên Ân lọt Top 20, Lê Hoàng Phương đạt danh hiệu Á hậu 4...

