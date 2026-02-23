Cuộc đua smartphone màn hình gập nóng trở lại khi iPhone Fold nhập cuộc

Nhà sản xuất màn hình gập OLED duy nhất cho iPhone Fold, Samsung, được cho là đang có kế hoạch tăng cường sản xuất màn hình gập để đáp ứng nhu cầu của Apple. Cả Apple và Samsung đều kỳ vọng rằng lượng hàng xuất xưởng sẽ tăng mạnh đến năm 2027.

iPhone Fold có thể tạo làn sóng mới cho toàn ngành

Do hai nhà cung cấp màn hình cho iPhone khác là LG Display và BOE không tham gia vào việc cung cấp tấm nền cho iPhone gập, Samsung sẽ phải đảm bảo nguồn cung ổn định để đáp ứng kỳ vọng của Apple đối với dòng iPhone hoàn toàn mới này.

Samsung thúc đẩy sự thành công của iPhone Fold?

Trước đó, Samsung đã liên tục điều chỉnh hạ kỳ vọng đối với doanh số cho dòng smartphone màn hình gập của mình. Tuy nhiên, sau thành công của Galaxy Z Fold7, doanh số đã tăng vọt khiến công ty Hàn Quốc phải xem xét lại chiến lược. Người dùng đang ngày càng mong chờ một chiếc điện thoại gập chất lượng từ Samsung để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ Trung Quốc.

Để không bị tụt lại phía sau, Samsung cũng đang dồn sức cho Galaxy Z Fold8 và mới đây đã ra mắt Galaxy Z TriFold - sản phẩm đã bán hết chỉ trong vài phút xuất hiện tại Mỹ. Samsung đã đúng khi dự đoán rằng chiếc điện thoại này sẽ bán chạy, bất kể giá bán khởi điểm từ 2.400 USD.

Sự háo hức dành cho iPhone gập cũng không kém phần sôi nổi khi người hâm mộ Apple đang rất phấn khích với sản phẩm mới này, đặc biệt khi họ chưa thể tiếp cận một thiết bị gập chạy trên nền tảng iOS. Năm nay, những người yêu thích điện thoại gập đang được hưởng lợi rất nhiều. Nếu iPhone gập thực sự trở nên phổ biến, con số này sẽ còn tăng lên.

Ngoài iPhone gập, Apple cũng có kế hoạch phát triển một mẫu iPhone Flip theo phong cách Galaxy Z Flip 7. Có khả năng cả LG Display và BOE cũng sẽ tham gia vào việc phát triển màn hình cho dòng iPhone gập này.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn