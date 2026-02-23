Không phải vì chê, người dùng vẫn ồ ạt bán iPhone 17 Pro Max

Theo báo cáo từ SellCell, lượng người dùng rao bán iPhone 17 Pro Max tăng mạnh từ tháng 11/2025, với điểm đáng chú ý nằm ở khả năng giữ giá. Sau 145 ngày mở bán, máy chỉ mất 25,4% giá trị, con số thấp hơn đáng kể so với mức giảm 32,5% của iPhone 16 Pro Max trong cùng khoảng thời gian.

iPhone 17 Pro Max có khả năng giữ giá khá tốt.

Khả năng giữ giá tốt biến chiếc điện thoại này thành một “tài sản công nghệ” hơn là món đồ tiêu dùng thuần túy. Người dùng có thể thu hồi phần lớn số tiền ban đầu, thậm chí xem đây như khoản tiền xoay vòng để nâng cấp thiết bị khác hoặc chuyển sang kênh đầu tư mới.

Dữ liệu thị trường cho thấy iPhone 17 Pro Max đã vượt iPhone 15 Pro Max và 14 Pro Max về tỷ lệ thu mua cũ, đạt thị phần từ 9,5% đến 11,5% vào cuối tháng 1/2026. Con số này phản ánh niềm tin vào giá trị dài hạn của sản phẩm - yếu tố vốn rất quan trọng trong hệ sinh thái Apple.

Lý do người dùng vội vã bán iPhone 17 Pro Max

Việc người dùng vội vã bán iPhone 17 Pro Max được cho là xuất phát từ hai xu hướng đang hình thành rõ rệt trong tâm lý của họ:

Đầu tiên, một bộ phận người dùng bán iPhone 17 Pro Max để chuyển sang iPhone 17 Pro hoặc phiên bản tiêu chuẩn. Hiệu năng và trải nghiệm vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, trong khi họ thu về một khoản chênh lệch đáng kể. Một số khác thậm chí quay lại iPhone 16 Pro Max nếu nhận thấy nâng cấp chưa đủ khác biệt.

Xu hướng còn lại bắt nguồn từ tâm lý muốn bán sớm để đón thế hệ mới, thời điểm Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone tiếp theo, bao gồm tin đồn về mẫu màn hình gập. Bán ở thời điểm hiện tại giúp người dùng chốt mức giá cao trước khi thị trường điều chỉnh sau sự kiện ra mắt mới.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng bão hòa về cấu hình, yếu tố tài chính đã trở thành lý do quan trọng khi người dùng quyết định mua và bán. Vẫn chưa rõ xu hướng này kéo dài trong bao lâu, nhưng có thể khẳng định rằng giá trị giữ lại đôi khi trở thành dữ liệu quan trọng để chọn mua sản phẩm và không kém thông số kỹ thuật.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn