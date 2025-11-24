iPhone Fold sẽ "đè bẹp" Galaxy Z Fold 8 dù chưa ra mắt

Phải mất nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Samsung mới ra mắt một chiếc điện thoại màn hình gập xuất sắc vào năm 2025, được công chúng đón nhận. Galaxy Z Fold 7 được cải tiến ở mọi khía cạnh quan trọng, trở thành chiếc điện thoại gập "bán chạy" nhất từ ​​trước đến nay của Samsung.

Năm tới, Samsung có thể lặp lại thành công của mình nhưng điều đó khó có thể xảy ra vì Apple sắp tung chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. iPhone màn hình gập sẽ chiếm ưu thế với dung lượng pin 5.000 mAh.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật sẽ không quan trọng.

Ngay cả khi iPhone Fold có thông số kỹ thuật kém hơn Galaxy Z Fold 8, Apple vẫn có thể dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập. Miễn là chúng đủ tốt, thông số kỹ thuật của iPhone không quá quan trọng. Đó là lý do tại sao Samsung không nên lo lắng về dung lượng pin của iPhone Fold.

Sản phẩm tốt nhất không phải lúc nào cũng chiến thắng

Thực tế, Samsung biết rằng thông số kỹ thuật không là yếu tố quyết định của một chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất. Galaxy S25 Ultra là một chiếc flagship "bán chạy" hơn dù thị trường có nhiều smartphone cao cấp khác có thông số kỹ thuật tốt hơn.

Nhiều thương hiệu điện thoại Trung Quốc cung cấp pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và hiệu năng thậm chí còn tốt hơn nhưng mọi người vẫn chọn Galaxy. Điều tương tự cũng xảy ra với thị trường điện thoại màn hình gập. Mặc dù Galaxy Z Fold 7 rất ấn tượng nhưng vẫn có những thiết bị tốt hơn trên toàn cầu. Một trong số đó là Honor Magic V5 với pin tốt hơn và mỏng hơn. Mặc dù vậy, điện thoại Honor không phải là sản phẩm dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập ở châu Âu.

Huawei cũng là một ví dụ điển hình. Mặc dù Huawei Mate X6 kiểu là một thiết bị khá tốt, những smartphone như Huawei Mate XT màn hình gập ba và Pura X thực sự độc đáo. Tuy nhiên, chúng lại kém hơn về mặt thông số kỹ thuật. Chip tùy chỉnh của Huawei xử lý mọi thứ khá tốt nhưng hiệu năng của chúng còn kém xa so với các bộ xử lý Snapdragon tốt nhất. Mặc dù vậy, Huawei vẫn là "kẻ dẫn đầu" bất bại trên thị trường điện thoại màn hình gập tại Trung Quốc với gần 70% thị phần.

iPhone màn hình gập sẽ mang lại chiến thắng dễ dàng cho Apple

Khi nói đến iPhone, thông số kỹ thuật lại càng không quan trọng. Mặc dù chip của Apple từng là nhanh nhất nhưng các thông số kỹ thuật còn lại của iPhone luôn thấp hơn nhiều so với hầu hết các flagship Android. Đó chưa bao giờ là vấn đề đối với người hâm mộ Apple và thậm chí còn là một niềm tự hào. iPhone vẫn chạy nhanh dù có thông số kỹ thuật thấp hơn.

Apple không cần phải cố gắng hết sức để "đánh bại" Samsung bởi vì chỉ cần sự tồn tại của một chiếc iPhone màn hình gập cũng đủ để khiến nhiều người đổ xô mua chúng. Nói cách khác, việc iPhone Fold sở hữu những tính năng tốt hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 8 không cần thiết.

Việc sử dụng một viên pin lớn hơn cho iPhone Fold sẽ là một bước đi thông minh của Apple, không chỉ trong "cuộc chiến" với Samsung. Thời lượng pin vẫn là một trong những vấn đề lớn nhất của tất cả các điện thoại, đặc biệt là với điện thoại màn hình gập. Do sở hữu màn hình lớn, smartphone màn hình gập "ngốn" rất nhiều năng lượng. Nếu iPhone Fold có thể cung cấp thời lượng pin trọn vẹn cả ngày, Apple sẽ giành được lợi thế.

Điều đó sẽ càng làm tăng thêm sức hấp dẫn vốn đã mạnh mẽ của iPhone màn hình gập. Doanh số của iPhone Fold sẽ không tốt hơn iPhone 18 hay iPhone 18 Pro nhưng điều không quan trọng. iPhone Fold chỉ cần "đánh bại" Galaxy Z Fold 8 là quá đủ.

Theo các chuyên gia, chỉ có một sai lầm lớn mới có thể ngăn cản được iPhone Fold. Ngay cả khi "ông trùm" Hàn Quốc tạo ra một chiếc điện thoại màn hình gập tuyệt vời cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn tới iPhone Fold.

