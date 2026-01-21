Galaxy S26 đang làm được điều gì khác biệt? Những đồn đoán về camera chụp đêm

Hình ảnh: OnLeaks

Trong cuộc đua smartphone cao cấp năm 2026, Samsung Galaxy S26 đang nổi lên như một ứng viên đáng chú ý ở hạng mục nhiếp ảnh thiếu sáng - lĩnh vực vốn được xem là "bài toán khó" của camera di động. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Samsung không chỉ nâng cấp phần cứng, mà còn tái cấu trúc toàn bộ chuỗi xử lý hình ảnh để đưa trải nghiệm chụp đêm lên một nấc thang mới.

Samsung S26: Cảm biến lớn hơn, thu sáng nhiều hơn

Trọng tâm của Galaxy S26 nằm ở cảm biến camera chính thế hệ mới với kích thước lớn hơn và khẩu độ mở rộng. Điều này cho phép mỗi điểm ảnh thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong cùng điều kiện, giảm hiện tượng nhiễu hạt và mất chi tiết - hai vấn đề phổ biến khi chụp đêm.

Theo các nguồn rò rỉ, Samsung tiếp tục theo đuổi triết lý điểm ảnh lớn kết hợp gộp pixel thông minh, giúp ảnh chụp ban đêm giữ được độ trong, màu sắc trung thực mà không cần tăng ISO quá mức.

Dự đoán thông số camera của Samsung S26. Hình ảnh: Tech Radar

AI Nightography: không chỉ “sáng hơn” mà còn “đúng hơn”

Nếu phần cứng là nền tảng, thì AI Nightography thế hệ mới chính là yếu tố tạo khác biệt của Galaxy S26. Hệ thống trí tuệ nhân tạo được cho là có khả năng:

- Phân tích cảnh theo thời gian thực (ánh đèn đường, ánh sáng nền, chuyển động).

- Tách chủ thể khỏi phông nền trong điều kiện thiếu sáng.

- Giảm nhiễu có chọn lọc, tránh làm "bệt" chi tiết như các thuật toán cũ.

Thay vì chỉ làm ảnh "sáng lên", AI của S26 hướng tới việc giữ đúng bầu không khí ban đêm - nơi ánh sáng không đồng đều, màu sắc có chiều sâu và tương phản tinh tế.

Chụp đêm không cần tripod

Một điểm nhấn khác là khả năng chống rung quang học (OIS) cải tiến, kết hợp với thuật toán ổn định hình ảnh dựa trên AI. Điều này cho phép Galaxy S26 chụp ảnh phơi sáng lâu hơn ngay cả khi cầm tay, hạn chế rung lắc và nhòe ảnh.

Với người dùng phổ thông, điều này đồng nghĩa: chụp đêm dễ hơn, nhanh hơn, không cần tripod hay thao tác phức tạp.

Quay video thiếu sáng: Tham vọng mới của Samsung

Không dừng ở ảnh tĩnh, Galaxy S26 còn được kỳ vọng cải thiện mạnh mẽ quay video ban đêm. Các thuật toán khử nhiễu theo từng khung hình (frame-by-frame) và khả năng cân bằng ánh sáng động giúp video giữ được chi tiết vùng tối mà không làm "cháy" vùng sáng - điểm yếu cố hữu của nhiều smartphone hiện nay.

Bộ sạc không dây từ tính Samsung với công suất 25W dự kiến

Hiện tại, điện thoại thông minh Samsung chỉ có thể sạc không dây tối đa 15 watt bằng chuẩn sạc không dây Qi2 mới. Điều này dự kiến sẽ thay đổi với dòng Galaxy S26, vì Samsung hiện đang nghiên cứu một bộ sạc không dây mới có khả năng sạc lên đến 25 watt. Cụ thể, đó là bộ sạc không dây từ tính Samsung mới, mã hiệu EP-P2900, theo dữ liệu từ các nhà bán lẻ, có khả năng sạc 25 watt. Việc đề cập đến nam châm cho thấy đế sạc có thể được gắn vào mặt sau của thiết bị trước khi bắt đầu sạc không dây.

Cuộc cạnh tranh mới trong phân khúc flagship

Trong bối cảnh Apple và Google đều đầu tư mạnh cho nhiếp ảnh di động, việc Samsung đặt trọng tâm vào chụp thiếu sáng cho thấy một chiến lược rõ ràng: biến Galaxy S26 thành công cụ ghi lại đời sống đô thị về đêm từ đường phố, sự kiện, đến khoảnh khắc đời thường.

Nếu những nâng cấp này được hiện thực hóa đúng như kỳ vọng, Galaxy S26 không chỉ "theo kịp" mà còn có thể tạo chuẩn mực mới cho camera chụp đêm trên smartphone Android.

Với Galaxy S26, Samsung dường như muốn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nhiếp ảnh di động không chỉ là đua megapixel, mà là cuộc chơi của cảm biến, AI và trải nghiệm thực tế. Trong ánh sáng yếu - nơi công nghệ dễ bộc lộ giới hạn nhất Galaxy S26 đang cho thấy tham vọng "chơi trội" để khẳng định vị thế flagship đầu bảng năm 2026.

Tác giả: Đỗ Tho

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn