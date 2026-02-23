Apple tiếp tục “đổi vị” màu sắc cho iPhone Pro

Theo báo cáo mới từ Bloomberg, dòng iPhone Pro sắp tới của Apple có thể tiếp đà thành công khi được áp dụng màu đỏ mới, thậm chí vẫn giữ lại tùy chọn màu cam trên sản phẩm.

Màu đỏ đậm sẽ tiếp tục giúp iPhone Pro gây sốt trên thị trường như cam vũ trụ vào năm ngoái?

Cụ thể, phóng viên Mark Gurman cho biết trong bản tin Power On mới nhất rằng: “Với sự thành công của màu cam, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Apple giữ lại tùy chọn này và bổ sung thêm màu đỏ như một lựa chọn khác”.

Theo báo cáo, màu đỏ đậm đang được thử nghiệm cho các mẫu iPhone Pro tiếp theo, mặc dù Apple cũng có thể xem xét các màu sắc khác. Lịch sử cho thấy Apple thường thử nghiệm nhiều màu sắc trước khi quyết định, vì vậy khả năng xuất hiện một chiếc iPhone màu đỏ trong tương lai là hoàn toàn có thể.

Động thái này diễn ra không lâu sau các báo cáo cho biết Apple sẽ mang đến những màu sắc táo bạo trên mẫu MacBook giá rẻ mà công ty dự kiến ra mắt vào tháng 3, bên cạnh chip A-series và màn hình nhỏ hơn 13 inch.

Mặc dù vậy, nếu Apple quyết định thử nghiệm màu đỏ đậm trên iPhone 18 Pro, nhiều dấu hỏi đặt ra về cách công ty cải thiện độ hoàn thiện màu sắc trên sản phẩm. Trước đó, nhiều báo cáo từ người dùng đã phản ánh lớp sơn màu cam dễ bị trầy xước và phai màu trên iPhone 17 Pro.

Màu đỏ iPhone Pro mới sẽ “rất khác”

Apple không phải là một cái tên xa lạ với những chiếc iPhone màu đỏ. Công ty đã có một lịch sử lâu dài trong việc phát hành iPhone với màu đỏ tươi, được gọi là iPhone (PRODUCT)RED, nhằm nâng cao nhận thức về HIV và kêu gọi sự ủng hộ cho mục đích này. Sáng kiến này đã giúp Apple gây quỹ được 250 triệu USD cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu màu đỏ đậm của iPhone 18 Pro có phải là sự tiếp nối của mối quan hệ hợp tác với (PRODUCT)RED hay chỉ đơn thuần là một màu sắc mới cho dòng iPhone ra mắt vào mùa thu năm nay. Ngoài ra, một số tin đồn khác cho biết Apple cũng đang cân nhắc màu nâu sô cô la và màu tím cho các mẫu iPhone tiếp theo.

Về mặt nâng cấp, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ có thiết kế Dynamic Island mỏng hơn, camera với khẩu độ thay đổi, modem thế hệ mới với khả năng kết nối vệ tinh được cải tiến và chip xử lý nhanh hơn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn