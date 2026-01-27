Người đàn ông trộm thiên nga trong Thảo cầm viên bị bắt như thế nào?

Người bắt trộm (áo cam) và người mua thiên nga trắng tại Thảo cầm viên - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 27-1, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Sài Gòn đã bắt giữ ông N.C.P. (47 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi trộm thiên nga trắng tại Thảo cầm viên Sài Gòn.

Trước đó, sáng 26-1, Công an phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo cầm viên Sài Gòn về việc một con thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, công an xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, Công an phường tập trung truy xét đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định và bắt giữ ông N.C.P. khi ông này đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan công an, ông P. khai nhận đã trộm con thiên nga và bán lại cho một người khác tại thành phố Cần Thơ.

Bác sĩ thú y kiểm tra thiên nga trắng vừa được giải cứu - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm.

Sau hành trình xuyên đêm, đến khoảng 5h30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn thiên nga trắng.

Đến khoảng 9h sáng, con thiên nga đã được bàn giao lại cho Thảo cầm viên Sài Gòn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Trong suốt quá trình tiếp nhận và di chuyển, cán bộ công an đã phối hợp hỗ trợ bác sĩ thú y theo dõi, chăm sóc nhằm bảo đảm an toàn cho động vật.

Hiện Công an phường đang tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghi can theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ các cá nhân có liên quan đến hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: tuoitre.vn