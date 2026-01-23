Hai anh em họ trộm nhiều xe máy bị bắt sau 1 ngày

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Yên Sở tiếp nhận tin trình báo của anh Đ. (SN 2003, trú tại Hà Nội) về việc bị mất trộm một chiếc xe máy SH tại khu vực số 79 Ngọc Hồi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Sở đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, truy xét đối tượng gây án. Ngày 12/01/2026, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ hai đối tượng liên quan là Lê Thiêm Cảnh (SN 1997) và Lê Xuân Công (SN 2001), cùng trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Lê Thiêm Cảnh đã rủ em họ là Lê Xuân Công đi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định, ngoài vụ việc nêu trên, hai đối tượng còn thực hiện ít nhất 2 vụ trộm cắp xe máy khác tại địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thiêm Cảnh và Lê Xuân Công về tội Trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: Báo VOV