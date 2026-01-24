Đột nhập trung tâm y tế, trộm vàng trị giá 410 triệu đồng của nữ nhân viên

Nghi phạm cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: H.B.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam Nguyễn Trọng Sang (25 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Sang là nghi phạm đã trộm vàng có giá trị lớn trong túi xách của một nữ nhân viên y tế.

Vào sáng 21-1, công an tiếp nhận tin báo của chị P.T.H. (24 tuổi, nhân viên khoa cấp cứu -Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 410 triệu đồng.

Theo trình báo: Tối 20-1, chị H. đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ để trực và có mang theo túi xách cá nhân, để vào ngăn tủ đồ nhân viên, chìa khóa vẫn cắm trên tủ.

Đến khoảng 7h ngày 21-1, nhiều nhân viên phát hiện các tủ đồ có dấu hiệu bị mở, lục soát.

Kiểm tra túi xách, chị H. phát hiện bị mất hai lượng vàng miếng loại 9999, một nhẫn vàng 2 chỉ loại 9999, một nhẫn vàng 5 chỉ loại 9999, một nhẫn cưới 1 chỉ, tổng giá trị tài sản hơn 410 triệu đồng.

Nhận định tính chất vụ việc nghiêm trọng, xảy ra trong cơ sở y tế, gây tâm lý hoang mang cho đội ngũ y, bác sĩ và người dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ công tác gồm các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường Cẩm Lệ, Thanh Khê khẩn trương truy xét.

Đến ngày 22-1, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được người nghi vấn là Nguyễn Trọng Sang, nên triệu tập về cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai khoảng 23h30 tối 20-1, Sang đặt xe dịch vụ đến khu vực Cẩm Lệ, lợi dụng đêm khuya, vắng người đã đột nhập vào khoa cấp cứu - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Lệ. Tiếp đó, người này mở các tủ đồ nhân viên và chiếm đoạt toàn bộ tài sản trong túi xách của chị H. rồi tẩu thoát.

Sang mang số tài sản trộm cắp được bán tại các cửa hàng trang sức trên địa bàn, được 360 triệu đồng.

Sang có một tiền án về trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù năm 2024 thì sống lang thang, nên để có tiền tiêu xài, người này tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: tuoitre.vn